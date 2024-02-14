اليوم، قافلة مائية بقرى الصف والحوامدية في الجيزة

توجه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة اليوم الأربعاء، قافلة مائية بقرى منى الأمير في مدينة الحوامدية وقرية مزغونة بمدينة الصف والمقرر أن تستمر لـيومين متتاليين.

وتقوم القافلة بـ تعزيز الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية من أهالي القرية واستطلاع رأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقري لمعرفة مدى رضا المواطنين عن جودة الخدمات.

تنفيذ القوافل المائية الشاملة بقرى محافظة الجيزة

وواصلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، تنفيذ القوافل المائية الشاملة بقرى محافظة الجيزة؛ لتقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا رفع وتعزيز الوعي المائي لمختلف الفئات العمرية بالمجتمع من خلال عمل أنشطة توعوية متنوعة.



وفي هذا الإطار، قال المهندس منصور بدوي، رئيس الشركة، إن فريق التوعية، نفذ قافلة مائية بقرية برقاش، على مدار يومين متاليين، بالتعاون مع مجلس مدينة منشأة القناطر، مشيرًا إلى أن فعاليات القافلة بدأت باستطلاع رأي المواطنين حول خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالقرية؛ لمعرفة مدى رضا المواطنين عن جودة الخدمات.

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تصريحات رئيس مياه الشرب بالجيزة

وأشار رئيس مياه الشرب بالجيزة، إلى عمل حملات توعية مباشرة مع المواطنين؛ للحث على ترشيد استهلاك المياه، وضرورة الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي، وخطورة إلقاء المخلفات الصلبة بشبكات الصرف الصحي، بالإضافة إلى توزيع بروشورات تحمل عدة رسائل للتوعية المائية.



وشهدت فعاليات القافلة، قيام فريق المعامل والجودة المشارك بالقافلة برفع عينات عشوائية من منازل المواطنين؛ للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب.



وفي ضوء مساعي الشركة لتعزيز ثقافة الوعي المائي لدى الشباب والأطفال، نفذ فريق التوعية العديد من الأنشطة التوعوية بمركز شباب برقاش، وورش رسم وتلوين وألعاب تفاعلية بحضانة مصعب بن عمير؛ بهدف الحث على أهمية إتباع السلوكيات الصحيحة في استخدام المياه.



وتزامنًا مع فعاليات القافلة، شهد مسجد النور بقرية برقاش، تنفيذ ندوة للحث على أهمية ترشيد المياه، وآخرى بالوحدة المحلية بالقرية؛ لتعزيز الوعي المائي لدى العاملين.



وأكملت القافلة فعاليتها بتعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها في ترشيد الاستهلاك، وقنوات التواصل المختلفة مع الشركة كالخط الساخن 125 لاستقبال الشكاوى والاستفسارات، والصفحة الرسمية، والموقع الإلكترونية.