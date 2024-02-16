الجمعة 16 فبراير 2024
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حوادث

مصرع شخص دهسه قطار فى مزلقان قرية عامر بالسويس

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقى شخص مصرعه، اليوم الجمعة، بعدما دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان قرية عامر بحى الجناين التابع لمحافظة السويس. 


وكان اللواء حسام الداح، مدير أمن السويس، قد تلقى اخطارا من عمليات النجدة، بمصرع احد الأشخاص دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان قرية عامر.


انتقل فريق من قوة قسم شرطة الجناين إلى موقع الحادث لتعرف على ملابسات الواقعة يرافقه فريق من النيابة العامة لتعرف على جثة الشخص والتى تحولت إلى أشلاء نتيجة الحادث. 

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وانتقلت سيارة إسعاف ونقلت الجثة إلى مشرحة السويس وتم تحرير محضر بالواقعة التابع لدائرة قسم شرطة الجناين.
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اللواء حسام الداح قسم شرطة الجناين مشرحة السويس محافظة السويس

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