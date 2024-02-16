خلافات واتهامات، تفاصيل مكالمة الـ 40 دقيقة بين بايدن ونتنياهو حول غزة

كشفت مصادر في البيت الأبيض، تفاصيل تتعلق بالاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس.

وقالت المصادر لـ"سكاي نيوز عربية" إن بايدن أجرى اتصالا بنتنياهو، كان "متوترًا جدًّا".

وأضافت المصادر أن بايدن حمّل خلال الاتصال نتنياهو مسؤولية إدخال المنطقة في "فوضى" على حد تعبيره.

ووفق المصادر فإن الخلاف بين الطرفين كان حول الوقف المؤقت لإطلاق النار، وموقف نتنياهو من تسهيل صفقة تبادل الرهائن.

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وكانت موقع "أكسيوس" قد أكد الاتصال بين بايدن ونتنياهو، وأشار إلى أن المحادثة استمرت نحو 40 دقيقة.

بيان البيت الأبيض حول المكالمة

أفاد البيت الأبيض بأن بايدن أثار مسألة الوضع في رفح عندما تحدث مع نتنياهو الخميس.

وأشار البيت الأبيض إلى أن بايدن كرر وجهة نظره بأن العملية العسكرية لا ينبغي أن تستمر دون خطة جيدة وقابلة للتنفيذ لضمان سلامة ودعم المدنيين في رفح.

كذلك لفت البيت الأبيض إلى أن "بايدن أكد التزامه ببذل قصارى جهده لدعم إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن".

وخرج رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، بعد هذا الاتصال بتغريدة غاضبة على حسابه بمنصة “إكس” تويتر سابقًا، وأكد أن تل أبيب ترفض بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، وستواصل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية.

وأضاف: "لقد أوضحت في جلسة مجلس الوزراء موقفي من الحديث الأخير عن فرض دولة فلسطينية على إسرائيل"، مضيفًا: "موقفي يتلخص في الجملتين التاليتين":

1. ترفض إسرائيل بشكل قاطع الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين. ولن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة.

2. ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية. إن مثل هذا الاعتراف في أعقاب هجوم 7 أكتوبر من شأنه أن يعطي مكافأة ضخمة لحماس ويمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".

وأمس الخميس، علّق وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، على إمكانية التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس.

وقال بلينكن، إن التوصل إلى اتفاق يتعلق بإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس ما زال ممكنا، لكن هناك قضايا "صعبة جدا" لا يزال يتعين حسمها.

وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق لإحلال هدنة قبل بدء شهر رمضان في 10 مارس تقريبًا، قال بلينكن إن رد حركة حماس السابق على اتفاق محتمل تضمن بعض "الأمور غير القابلة للتنفيذ بوضوح" لكنه أشار إلى إمكانية العمل على التوصل لاتفاق.

وأضاف بلينكن في مؤتمر صحفي أثناء زيارة لألبانيا "نحن الآن نعمل مع نظرائنا من قطر ومصر وإسرائيل على الأمر ونعمل بشكل مكثف جدا عليه بهدف محاولة التوصل إلى اتفاق وأعتقد أن هذا ممكن".

ومضى بلينكن يقول "هناك بعض القضايا الصعبة جدا جدا التي يتعين حسمها. لكننا ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا للمضي قدمًا واستكشاف ما إذا كان بوسعنا التوصل إلى اتفاق".