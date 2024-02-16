نائبة الرئيس الأمريكي: لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط دون حل الدولتين

العدوان الإسرائيلي على غزة، ذكرت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنه لن يكون هناك سلام في الشرق الأوسط، ولا بين الفلسطينيين والإسرائيليين، دون حل الدولتين.



خطة أمريكية لحل الدولتين



وأضافت نائبة الرئيس الأمريكي، أن واشنطن تسعى لإنهاء التصعيد في الشرق الأوسط في أقرب وقت ممكن.



وتأتي تلك التصريحات بعدما كشفت تقارير إعلامية عن وجود خطة أمريكية لإقامة دولة فلسطينية والاعتراف بها في الأمم المتحدة.



وفي هذا السياق ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن الولايات المتحدة الأمريكية والعديد من الدول العربية يعدون خطة مفصلة للتوصل إلى اتفاق سلام شامل بين دولة الاحتلال والفلسطينيين يتضمن "جدولا زمنيا محددا" لـ إقامة دولة فلسطينية.

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ووفقا للصحيفة الأمريكية فأن الإعلان عن الخطة قد يأتي في الأسابيع القليلة المقبلة. وأضافت الصحيفة نقلا عن مسئولين أمريكيين وعرب، أن مفتاح الخطة وإعلانها سيكون التوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي بين دولة الاحتلال وحماس.



وخلال فترة التوقف، التي من المتوقع أن تستمر 6 أسابيع على الأقل، تخطط الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذ الخطة، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة.



خطة أمريكية عربية لإقامة دولة فلسطينية



وتتضمن الخطة المقترحة خطوات رفضتها دولة الاحتلال في السابق ومن غير المرجح أن توافق عليها الحكومة اليمينية المتشددة الحالية، بما في ذلك إخلاء العديد من مستوطنات الضفة الغربية.

وقال مسؤول أمريكي من بين العديد من الدبلوماسيين الأمريكيين والعرب الذين ناقشوا الموضوع بشرط عدم الكشف عن هويتهم لتجنب عرقلة الخطة قبل اكتمالها: "المفتاح هو صفقة الرهائن".

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