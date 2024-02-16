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رياضة

تشافي يتحدث عن ضم مبابي وسقوط ريال مدريد في الليجا

تشافي،فيتو
تشافي،فيتو

تحدث تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن مواجهة سيلتا فيجو غدًا السبت، بالإضافة إلى مستقبل كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.

تشافي يتحدث عن سيلتا فيجو 


وقال تشافي، بحسب ما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "سيلتا فيجو أحد أفضل الفرق التكتيكية، يتسحق المزيد من النقاط، خصوصا أنه يبلي حسنا، وبدورنا الأمور تسير معنا بصورة أفضل خارج أرضنا عن ملعبنا".

وبالنظر إلى ارتباط اسم مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد: "ليس لدي الكثير لقوله، الأمر الوحيد الرسمي الآن أنه سيغادر باريس، موقفنا مختلف، نريد أن ننهي الموسم بصورة جيدة، نركز على ذلك الأمر، لا تسألوني عنه مرة أخرى، لا يجب أن أتحدث حول هذا الأمر، أعتذر عن ذلك".

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وعن جدولة مباريات البارسا: "تنتظرنا مباراتين مهمتين كما هو الحال طوال الموسم، ونحن ملزمون بتحقيق النجاحات، إذا أردنا المنافسة على لقب الليجا".

وتابع: "ننتظر سقوط ريال مدريد وجيرونا، ما أزال أتمتع بالحافز، ويمكننا إنهاء الموسم بصورة جيدة، مباراة دوري الأبطال لن تؤثر، نتعامل مع الأمر خطوة بخطوة، نحن نفكر في سيلتا".

أما عن طرح أسماء لخلافته، علق المدرب الإسباني: "هذا الأمر منطقي، لقد اتخذت القرار الأفضل للنادي، والآن نركز على الدوري ودوري الأبطال وسنقاتل عليهما".

وبالنظر إلى مستقبل جافي، قال تشافي: "يجب أن يبقى، هو لاعب لبرشلونة، ويجب أن يصبح أحد القادة، إنه مستقبل البرسا".

 

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تشافي هيرنانديز ريال مدريد وجيرونا ريال مدريد كيليان مبابي مدرب برشلونة

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