كرة اليد، الأهلي يتقدم على الزمالك في الشوط الأول

كرة اليد، تقدم الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة المدير الفني الإسباني ديفيد ديفيز على نظيره الزمالك الذي يقوده فنيا مجدي أبو المجد بنتيجة (14-12)؛ في الشوط الأول من المباراة المقامة بينهما حاليا ضمن منافسات المرحلة الثانية لدوري المحترفين للموسم الحالي.

وتقام مباراة الأهلي والزمالك على صالة 6 أكتوبر الدولية بدون حضور الجمهور.

منتخب مصر يشارك في دورة دولية بالقاهرة

وعلى جانب آخر، كشف مسئولو اتحاد كرة اليد عن تنظيم دولة دولية ودية في القاهرة خلال الفترة من 5 وحتى 7 يوليو المقبل بالقاهرة، ضمن خطة تجهيز المنتخب الوطني للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

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ومن جانبه قال عمرو صلاح أمين صندوق اتحاد كرة اليد، أن الدورة ستشهد مشاركة 4 منتخبات قوية من بينها منتخب مصر، وأن المفاضلة الآن تجري بين منتخبات الدنمارك وفرنسا وإسبانيا والنرويج والسويد.

وأضاف، أن الاتحاد وضع برنامج قوي سيتم من خلاله تجهيز المنتخب للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

اتحاد كرة اليد يتفق مع باستور على تمديد عقده

واتفق مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين، مع الإسباني كارلوس باستور، على تجديد تعاقده مع منتخب مصر حتى يناير 2025، وذلك بعد الأداء المميز للفراعنة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية الأخيرة.

وعلمت “فيتو”، أن اتحاد كرة اليد اتفق مع باستور على تجديد تعاقده حتى يناير 2025، على أن يكون ضمن بنود العقد الجديد إمكانية التجديد كمرحلة ثانية حتى يناير 2029.

وشهدت الساعات الأخيرة مفاوضات جادة بين اتحاد كرة اليد ويمثله عمرو صلاح أمين الصندوق وكارلوس باستور من أجل الاتفاق على بنود العقد الجديد.