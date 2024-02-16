أهالي الأقصر يستعدون للاحتفال بمولد أبو الحجاج الأقصري

يستعد أهالي محافظة الأقصر للاحتفال بمولد أبو الحجاجي الأقصري، وسط فرحة وبهجة الأطفال والكبار، حيث بدأ الاحتفال به منذ عقود، وتوارثه الأهالي عن أجدادهم.



و لا يقتصر الاحتفال على أبناء المحافظة فقط، ولكن يتم دعوة جميع المحبين والمريدين لأولياء الله الصالحين من جميع المحافظات.

ويتم خلال أيام الاحتفال كالمعتاد سنويا عقد حلقة العصايا والمرماح، وفي المساء يتم إقامة ليالي الذكر والمديح وتلاوة القرآن الكريم، وعلى هامش الاحتفال يتم انتشار ألعاب الأطفال مثل المراجيح والمركب والنشان.

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الفعاليات الدينية والموالد الصوفية في شهر شعبان بالأقصر

وتشهد محافظة الأقصر سلسلة من الفعاليات الدينية والموالد الصوفية لعدد من الصالحين وآل بيت رسول الله، والتى تعتبر من الطقوس التى تجمع الآلاف من الأحبة والضيوف فى كافة أرجاء قرى ونجوع ومدن محافظة الأقصر، وعلى رأسها في منتصف شهر شعبان للاحتفال بمولد سيدي أبوالحجاج الأقصري.

وترصد بوابة فيتو موعد إقامة ليالي الاحتفال بموالد أولياء الله والصالحين، في جميع مناطق ومراكز محافظة الأقصر، حيث يتجمع المحبون لآل الله على محبته وفي محبة رسوله، مع إقامة بعض مظاهر الاحتفال، التي تتحلى في إظهار القوى والشجاعة وكرم الضيافة، وإقامة حلقات التحطيب، المرماح في أماكنه المخصصة،وإقامة ليالي المدائح النبوية وليالى الذكر والقرآن الكريم.

ومن أهم أولياء الله الذي يقام له مولد احتفالا به سيد ابو الحجاج الأقصري وسيدى أحمد إبن إدريس والشيخ العشى والشيخ موسى أبو على.

مولد الشيخ محمد العشى:

بداية شهر شعبان فى قرية العشى التابعة لمدينة الزينية شمال الأقصر، ينطلق بصورة سنوية مولد الشيخ محمد العشى الذي يستمر لمدة 4 أيام، حيث تنظم آخر ليالى سباقات مرماح الخيول وتنظيم الدورة الختامية لليلة النهائية للمولد، ومع بداية المولد يتوافد الخيالة، وذلك للمشاركة فى المولد وسباقات الخيل والمرماح على أنغام المزمار الربابة.

مولد سيدي أبو الحجاج الأقصري

وفي النصف من شعبان من كل عام يبدأ الاحتفال بالقطب الكبير سيدى أبو الحجاج الأقصرى الأشهر فى قلب مدينة الأقصر، وينطلق أهالى محافظة الأقصر فى الإحتفال بمولد الإمام أبو الحجاج الأقصرى، وذلك بتنظيم احتفالات فى محيط منطقة المسجد وساحة أبو الحجاج، والتى تناسب ليلة النصف من شعبان من كل عام، ويحضرها الآلاف من أبناء محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة.



مولد سيدى أحمد بن إدريس

هذا المولد الذى يتم الاحتفال به فى أكثر من منطقة، فهو مولد سيدي أحمد إبن إدريس بمركز إسنا، حيث تقام الاحتفالات وسط أجواء من البهجة والسعادة وبحضور الآلاف من الرواد والمحبين، يتوافد المريدون من كافة المناطق للإحتفال بالمولد وسط جو من البهجة، ويتم تنظيم حلقات التحطيب والمرماح على أنغام المزمار، بالإضافة إلى حلقات الذكر الصوفية والمدح.

مولد الشيخ موسى أبو علي

فى منطقة الكرنك بوسط مدينة الأقصر، يحتفل الآلاف من الأهالى بالمولد الشيخ موسى أبو على، حيث تشهد الكرنك 5 أيام من الإحتفال بمولد "الشيخ موسى أبوعلي".



الشيخ أبو القمصان والشيخ أبو زعبوط

فى مدينة القرنة بجبال البر الغربى، تنظم فعاليات المرماح للاحتفال بمولد الشيخ أبو القمصان ومولد الشيخ أبو زعبوط، بجانب ليالى المديح والذكر فى حب رسول الله، وكالعادة يقوم الأهالى باستقبال ضيوفهم فى منازلهم بتنظيم ولائم فى كافة منازل البعيرات والقرنة، علما أن الشيخ أبو زعبوط صاحب أكبر مقام فى قرية البعيرات والبر الغربى، ويحتفل بمولده فى العشر الأواخر شهر شعبان.

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