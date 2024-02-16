بسبب نوبة ضحك هيستيرية، تفاصيل مقتل شاب على يد مسن في دار السلام

استمعت نيابة دار السلام الجزئية إلى شهود العيان في واقعة مقتل شاب على يد مسن باستخدام آلة حادة، سكين، أثناء مباراة منتخب كوت ديفوار ونيجيريا، وأثناء الانتظار انتابت نوبة ضحك متواصل بينهم، فتدخل رجل مسن يدعى" سيد" يقطن بالمنزل المجاور للشاب وهو يصرخ في وجه محمود بسبب اعتقاده الخاطئ بأن وصلة الضحك كانت للتنمر عليه، وما كان من الشاب غير تهدئة الأمور لكن العجوز لم يهدئ وأخرج سلاحا أبيض "سكين" وسدد طعنة نافذة في قلب الشاب على إثرها سقط جثة هامدة وخرجت روحه إلى بارئها.

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وقال أحد شهود عيان يدعى إسلام: المجني عليه كان قاعد تحت البيت عند العجلاتي بيتفرج على مباراة منتخب كوت ديفوار ونيجيريا، وقاعد على المقعد وحسن ومحمد سلامة كانوا واقفين عند المسجد جنب المحل اللي في أبو زيد.

وأردف شاهد العيان: نزل سيد عبد التواب من بيته وعدى على حسن ومحمد وهو مخبي السكينة فى الجلابية، ودخل عليه وهو قاعد طعنه في منتصف صدره من غير أي سبب، الشباب حسن وميدو جريوا على سيد يمسكوه وهو ماسك في محمود كان بيقوله أنا عملتك إيه وسيد عمال يشتم فيه ويقوله اطلع فوق".

وأضاف أحد شهود العيان: نزل زميلنا كمال جري دخل محمود البيت بيرفع ملابسه لاقينا الدم غرق الدُنيا وقع محمود فى الأرض أخذه حسن ومحمد سلامة على الموتوسيكل وجروا به على مستشفى القصر العيني، وبعدين جاء ابن المتهم يجري من على القهوة مسك أبوه من يده ويصرخ عملت كده ليه يابا لحد ما وقع السكينة منه على الأرض.

واختتم: بعدين المتهم قعد يعدل في هدومه بكل برود أعصاب وولع سيجارة، وراح عند بيت أخته وحاول يهرب بس جريت أنا وأهل الشارع جبنا المتهم لحد ما الحكومة جات وقبضت عليه، وبعدين حد اتصل علينا قال إن أبو زيد في ذمة الله أول ما سمعنا الخبر فقدنا أعصابنا.

كانت البداية بدأت بتلقي قسم شرطة دار السلام بلاغًا يفيد بوجود قتيل بأحد الشوارع بدائرة القسم،على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثرت عل جثة شاب مطعون بسكين في صدره.

وبإجراء التحريات، تبين أن المجني عليه يدعى "محمود أبو زيد"، 36 سنة، مقيم بمفرده في شقه والديه المتوفيين، وبتفريغ كاميرات المراقبة كشفت أن وراء ارتكاب الواقعة جار المجني عليه، ويُدعى "سيد "عمره 65 عامًا، وبإعداد الكمائن تمكن رجال الأمن من القبض على المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الجريمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.