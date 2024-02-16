الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

بدء العملية الأوروبية في البحر الأحمر الإثنين المقبل

عملية حارس الازدهار،
عملية حارس الازدهار، فيتو

ذكرت تقارير إعلامية، أن مسؤولا أوروبيا، أكد اليوم الجمعة، أن موعد العملية البحرية  التي أطلقها الاتحاد الأوروبي لحماية السفن في البحر الأحمر سيكون يوم الإثنين المقبل.

بلجيكا تشارك في العملية الأوروبية بالبحر الأحمر 

ومنذ أشهر يجهز الاتحاد الأوروبي لعملية عسكرية في البحر الأحمر ضد الحوثيين، وذلك بالتزامن مع الهجمات التي تشنها الجماعة ضد السفن الإسرائيلية في المنطقة تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي وقت سابق أعلنت عدة دول أوروبية أخرها بلجيكا المشاركة في عملية أوروبية دفاعية لحماية ودعم السفن التجارية بالبحر الأحمر.

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وفي السياق ذاته ذكرت وزارة الدفاع البلجيكية في بيانها الصادر: "إنه يجب  وقف إطلاق النار والحد من العنف والحفاظ على السكان المدنيين في غزة".

ويأتي ذلك في ظل الهجمات المتكررة التي يشنها الحوثيون في البحر الأحمر، أعلنت وكالة "أمبري" للأمن البحري، في تقرير لها اليوم الخميس، عن استهداف ناقلة بضائع بقذيفة متفجرة أثناء إبحارها على بعد حوالي 100 متر شرق عدن باليمن.

استهداف ناقلة بضائع في خليج عدن  

وأوضحت وكالة أمبري، أن السفينة تعرضت لأضرار طفيفة بسبب إصابتها بشظايا طفيفة أصابت أنبوب مولد الديزل مما تسبب في حدوث تسرب.

ومن جانبها أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، عن اعتراض شحنة أسلحة إيرانية كانت في طريقها للحوثيين في اليمن.و كشفت القيادة المركزية الأمريكية، عن تنفيذ 4 ضربات ضد 7 صواريخ مضادة للسفن، و3 مسيرات فى مناطق سيطرة الحوثيين باليمن بالأمس.

وأعلن زعيم جماعة أنصار الله (الحوثيون) عبدالملك الحوثي، منع كل السفن المرتبطة بإسرائيل من العبور في البحر الأحمر من أجل الضغط على كيان الاحتلال الإسرائيلي لوقف حرب الإبادة التي يشنها على قطاع غزة وفك الحصار عن القطاع. 

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الاتحاد الاوروبي الحوثيين البحر الأحمر العملية الأوروبية بالبحر الأحمر

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