مسؤولة أمريكية: لا توجد مؤشرات على حرب وشيكة من جانب كوريا الشمالية

أكدت مسؤولة أمريكية أن الولايات المتحدة لا ترى مؤشرات على حرب وشيكة من جانب كوريا الشمالية، رغم الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها بيونج يانج التي ترفض الحوار مع واشنطن.

حرب وشيكة بين كوريا الشمالية وأمريكا

وقالت جوج باك المسؤولة التي تتولى شؤون كوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الولايات المتحدة لا تقوم بأي مجازفات، وستعمل على تعزيز قدرة الردع مع حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية، لكنها لم تشهد أي تحول ملحوظ في الآونة الأخيرة.

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وفي إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، قالت: "في الأساس لا أعتقد أن موقف كيم قد تغير، لا أرى هجومًا وشيكًا أو مباشرًا في هذه المرحلة".

وتابعت أمام الصحفيين: "سأقول أيضًا إنه من الواضح أن كيم قرر أن هذا ليس الوقت المناسب كي يكون هناك حوار ودبلوماسية، خصوصًا مع الولايات المتحدة، لكن من الواضح أنه يفعل ذلك مع روسيا".

العدو الرئيسي لكوريا الشمالية

أعلن كيم، في وقت سابق من هذا العام، أن كوريا الجنوبية هي العدو الرئيس لبلاده، كما تخلى عن الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل، وقال إن بيونج يانج لن تتردّد في القضاء على كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم.