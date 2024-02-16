الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مسؤولة أمريكية: لا توجد مؤشرات على حرب وشيكة من جانب كوريا الشمالية

الخارجية الأمريكية،
الخارجية الأمريكية، فيتو

أكدت مسؤولة أمريكية أن الولايات المتحدة لا ترى مؤشرات على حرب وشيكة من جانب كوريا الشمالية، رغم الأعمال الاستفزازية التي تقوم بها بيونج يانج التي ترفض الحوار مع واشنطن.

حرب وشيكة بين كوريا الشمالية وأمريكا

وقالت جوج باك المسؤولة التي تتولى شؤون كوريا الشمالية في وزارة الخارجية الأمريكية، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، إن الولايات المتحدة لا تقوم بأي مجازفات، وستعمل على تعزيز قدرة الردع مع حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية، لكنها لم تشهد أي تحول ملحوظ في الآونة الأخيرة.

Advertisements

وفي إشارة إلى الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، قالت: "في الأساس لا أعتقد أن موقف كيم قد تغير، لا أرى هجومًا وشيكًا أو مباشرًا في هذه المرحلة".

وتابعت أمام الصحفيين: "سأقول أيضًا إنه من الواضح أن كيم قرر أن هذا ليس الوقت المناسب كي يكون هناك حوار ودبلوماسية، خصوصًا مع الولايات المتحدة، لكن من الواضح أنه يفعل ذلك مع روسيا".

 العدو الرئيسي لكوريا الشمالية 

أعلن كيم، في وقت سابق من هذا العام، أن كوريا الجنوبية هي  العدو الرئيس  لبلاده، كما تخلى عن الوكالات المخصصة لإعادة التوحيد والتواصل، وقال إن بيونج يانج لن تتردّد في القضاء على كوريا الجنوبية إذا تعرضت بلاده لهجوم.

زعيم كوريا الشمالية يصدر أوامر للجيش: استعدوا للقتال فى خط شبح

شاهد، زعيم كوريا الشمالية يشرف على اختبار صاروخ أرض - بحر‎ جديد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخارجية الأمريكية الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج اون الزعيم الكوري الشمالي الولايات المتحدة زعيم كوريا الشمالية روسيا كوريا الجنوبية كوريا الشمالية وزارة الخارجية الأمريكية

مواد متعلقة

حرب غزة، رسائل مصرية حاسمة لقادة أمريكا وتركيا وقطر والبرازيل وكندا

إقالة كلينسمان مدرب كوريا الجنوبية بعد الهزيمة من النشامى والأداء الباهت بكأس آسيا

زعيم كوريا الشمالية يصدر أوامر للجيش: استعدوا للقتال فى خط شبح

الأكثر قراءة

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

لم يستجب لنصيحتي، طارق سليمان يكشف سبب إصابة الونش بـ "صليبي ثاني"

قرار جديد من النيابة ضد البلوجر سوزي الأردنية صاحبة تريند الشارع اللي وراه

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية