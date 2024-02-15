الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

زعيم كوريا الشمالية يصدر أوامر للجيش: استعدوا للقتال فى خط شبح

زعيم كوريا الشمالية،
زعيم كوريا الشمالية، فيتو

زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، قرر تصعيد لهجة التهديد العسكري للجارة الجنوبية.

زعيم كوريا الشمالية يرفع التأهب

ودعا زعيم كوريا الشمالية، اليوم الخميس، وفق وسائل إعلام رسمية، إلى استخدام القوة العسكرية المسلحة ضد سفن كوريا الجنوبية التي تنتهك مياه الجارة الشمالية.

واعتادت كوريا الشمالية على اتهام الجارة الجنوبية بانتهاك مياهه، حيث لا تعترف بيونج يانج بالحدود البحرية الفعلية الحالية، والمعروفة باسم خط الحد الشمالي، وتطالب بحدود مرسومة لديها جنوب خط الحد الشمالي.

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زعيم كوريا يطالب بحماية الحدود البحرية

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية، عن زعيم البلاد كيم قوله: "الأمر الواضح هو أنه عندما ينتهك العدو الحدود البحرية التي نعترف بها، فإننا سنعتبر ذلك تعديًا على سيادة كوريا الشمالية واستفزازًا مسلحًا ضدها".

 

أمر زعيم كوريا الشمالية، الذي صدر عندما حضر تجربة إطلاق صاروخ أرض-بحر جديد أمس الأربعاء، يعنى أن كوريا الشمالية يمكن أن تستخدم القوة ضد السفن الكورية الجنوبية التي تعمل شمال خط الحدود الذي تطالب به بيونج يانج حتى لو كانت جنوب خط الحدود الشمالي.

دخول البوارج مياه كوريا الشمالية

خلال جلسة إطلاق النار التجريبي، اتهم زعيم كوريا الجنوب بالسماح لأنواع مختلفة من البوارج بالدخول إلى مياه كوريا الشمالية والتعدي بصورة خطيرة على سيادتها، مدعيًا أن خط الحد الشمالي هو "خط شبح" بلا أي أساس قانوني أو مبرر.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أن كيم شدد على ضرورة قيام كوريا الشمالية بالدفاع الكامل عن سيادتها البحرية بقوة السلاح والأفعال، وليس بأي خطاب أو بيان.

وأشارت الوكالة، إلى أن كيم أصدر تعليمات لتعزيز الاستعداد العسكري خاصة في المياه الحدودية شمال جزيرة "يونبيونج" وجزيرة يكريونج، التي كثيرًا ما تغزوها سفن العدو الحربية، بما في ذلك المدمرات وسفن الحراسة والزوارق السريعة.

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