إصابة مسن سوري في حادث تصادم بالمنيا

شهدت منطقة الحي المتميز بمدينة المنيا الجديدة، إصابة سوري الجنسية، صدمته سيارة وفرت هاربة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن إصابة شخص يحمل الجنسية السورية، حال تواجده بمنطقة الحي المتميز بجوار دار مصر بمدينة المنيا الجديدة، صدمته سيارة وفرت هاربة.

على الفور انتقلت سيارة الإسعاف وقوة من المباحث إلى موقع الحادث تبين إصابة مخلف حسين، 75 عاما، سوري الجنسية، بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج.

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وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا الدولى لتلقي الرعاية الصحية الأولية الكاملة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا

جدير بالذكر، لقى مصرع شخصين وأصيب 6 آخرون إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا ووجود جثث ومصابين.

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من ووحدة المباحث ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.