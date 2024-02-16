مني زكي تحقق نصف مليون جنيه بفيلمها الجديد رحلة 404 أمس الخميس

يواصل فيلم رحلة 404 ، الذي تلعب دور البطولة فيه الفنانة مني زكي في تحقيق الإيرادات الجيدة في شباك التذاكر منذ انطلاق عرضه في دور العرض السينمائي.

إيرادات فيلم رحلة 404

وحقق فيلم رحلة 404 الذي يقوم ببطولته الفنانة مني زكي إيرادات 500 ألف جنيه في شباك التذاكر أمس الخميس بدور العرض السينمائي.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم "رحلة 404" قد طرحت البوستر الرسمي للعمل، الذي كان يحمل اسم “القاهرة مكة” فى السابق، حيث تقرر طرحه بالسينمات المصرية تحت تصنيف رقابي (+18).

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قصة فيلم رحلة 404

وتدور قصة الفيلم حول امرأة لديها ماضٍ سيئ وتقرر السفر إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج حتى تتطهر من ذنوبها وتبدأ حياة جديدة خالية من الذنوب، وخلال رحلتها للسفر إلى مكة تبدأ في التواصل مع أشخاص لديهم ماضٍ معها لجمع مبلغ السفر، وهنا تبدأ رحلة فلسفية لمعرفة معنى التوبة الحقيقي.

فريق فيلم رحلة 404

ويشارك في بطولة الفيلم مع منى زكي كل من خالد الصاوي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، ومحمد علاء، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وسابقًا فاز فيلم “القاهرة - مكة” ‬بجائزة‭ ‬ساويرس‭ ‬لكتاب‭ ‬السيناريو‭ ‬الشباب‭ ‬عام‭،2015 ‬ حيث‭ ‬حظيت‭ ‬القصة‭ ‬قبل‭ ‬الـ8‭ ‬ سنوات‭ ‬بقبول‭ ‬وترحيب‭ ‬من‭ ‬الوسط‭ ‬الثقافى‭ ‬والفنى،‭ ‬والفيلم‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬بدأ‭ ‬التحضير‭ ‬له‭ ‬وتصويره‭ ‬منذ‭ ‬3‭ ‬سنوات،‭ ‬ويعد‭ ‬أول‭ ‬فيلم‭ ‬مصرى‭ ‬يصوَّر‭ ‬فى‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية،‭ ‬وتدور‭ ‬أحداثه‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬تشويقى‭ ‬مثير‭ ‬حول‭ ‬رحلة‭ ‬تخوضها‭ ‬البطلة‭ ‬منى‭ ‬زكى‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬إلى‭ ‬مكة،‭ ‬لأداء‭ ‬مناسك‭ ‬الحج‭ ‬مع‭ ‬والدها،‭ ‬ولكن‭ ‬قبل‭ ‬السفر‭ ‬بأسبوع‭ ‬تحدث‭ ‬مفاجأة‭ ‬تغير‭ ‬مجرى‭ ‬حياتها،‭ ‬وتصبح‭ ‬في‭ ‬حيرة‭ ‬من‭ ‬أمرها‭:‬إما‭ ‬أن‭ ‬تستكمل‭ ‬الرحلة‭ ‬وفى‭ ‬نيتها‭ ‬الخير‭ ‬أو‭ ‬تتجه‭ ‬إلى‭ ‬طريق‭ ‬آخر،‭ ‬مما‭ ‬يدخلها‭ ‬في‭ ‬صراعات‭ ‬عديدة،‭ ‬كما‭ ‬تجمعها‭ ‬علاقة‭ ‬قديمة‭ ‬مع‭ ‬سمسار‭ ‬العقارات‭ ‬الذي‭ ‬يؤثر‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الأحداث،‭ ‬وخلال‭ ‬الرحلة‭ ‬تتقابل‭ ‬منى‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬نجوم‭ ‬العمل:‭ ‬محمد‭ ‬ممدوح،‭ ‬محمد‭ ‬فراج،‭ ‬خالد‭ ‬الصاوي،‭ ‬شيرين‭ ‬رضا،‭ ‬محمد‭ ‬علاء،‭ ‬عارفة‭ ‬عبد‭ ‬الرسول،‭ ‬سماء‭ ‬إبراهيم،‭ ‬وشادى‭ ‬ألفونس،‭ ‬والعمل‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬محمد‭ ‬رجاء،‭ ‬وإخراج‭ ‬هاني‭ ‬خليفة‭.‬