مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا
لقى شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين إثر تعرضهم لحادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتمت إزالة آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية أمام السيارات.
مصرع وإصابة 8 في حادث انقلاب ربع نقل بصحراوي المنيا
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الغربي المار على نطاق محافظة المنيا ووجود جثث ومصابين.
علي الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من ووحدة المباحث ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحادث تبين وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين بإصابات متفرقة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.
وتحرر عن الحادث المحضر اللازم وانتقل رجال إدارة المرور لرفع الآثار وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
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