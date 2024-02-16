دوري أبطال أفريقيا، كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

دوري أبطال أفريقيا، يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره فريق شباب بلوزداد الجزائري بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي 2023-2024.

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة على ملعب 5 جويلية.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على شبكة قنوات قناة bein sport القطرية التي تمتلك حق إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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كما تذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على القناة الأرضية الجزائرية.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام شباب بلوزداد

والأهلي مباراة شباب بلوزداد الجزائري بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية. عمرو السولية، إمام عاشور.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، أنتوني موديست، حسين الشحات.

غيابات الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائري

ويغيب عن الأهلي كل في مباراة شباب بلوزداد الجزائري كل من من محمد الشناوي وخالد عبدالفتاح ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا ومحمد الضاوي كريستو وأليو ديانج ووسام أبو علي للإصابة وبيرسي تاو للإجهاد بسبب المشاركة مع منتخب جنوب أفريقيا في كأس الأمم أفريقيا حتى الجولة الأخيرة كما يغيب الثنائي الجدد الحارس محمود الزنفلي وعمر كمال عبد الواحد لعدم القيد في قائمة الفريق الأحمر الأفريقية.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة" وكريم نيدفيد ومصطفي أبوالخير ورضا سليم.

خط الهجوم: حسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا".

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانا خفيفا في فندق الإقامة ظهر اليوم؛ استعدادا لمباراة شباب بلوزداد التي تقام في التاسعة من مساء اليوم بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ووضع الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا غذائيا خاصا للاعبين قبل مواجهة شباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنها أول مباراة رسمية للأهلي بعد فترة التوقف الأخيرة نتيجة لارتباطات المنتخب الوطني في كأس الأمم التي أقيمت في كوت ديفوار.

وقال استشاري التغذية إن البرنامج الغذائي للفريق قبل مباراة شباب بلوزداد بدأ منذ ثلاثة أيام بعمل قياسات بدنية متخصصة، ومنح اللاعبين الكميات المناسبة من المعادن والفيتامينات والأملاح التي تساعد على الاستشفاء من المجهود البدني في التدريبات مع مراعاة تخصيص أنواع محددة من الوجبات اليومية التي تحتوي على القدر المناسب من البروتينات والكربوهيدرات والمعادن والأملاح والفيتامينات التي تمد اللاعبين بالقوة وتساعدهم على تحمل المجهود البدني خلال المباراة.

ويعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية للاعبين في السادسة والربع مساء اليوم قبل التحرك إلى استاد ٥ جويلية بالعاصمة الجزائرية لمواجهة شباب بلوزداد في المباراة التي تقام في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتشهد المحاضرة التأكيد على كافة الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة والتكليفات المحددة للاعبين وفقا لخطة اللعب ونقاط القوة والضعف في الفريق المنافس.

تصل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب 5 جويلية بالعاصمة الجزائرية في تمام الساعة السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة لخوض مباراة شباب بلوزداد المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة مساء بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.