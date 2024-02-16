رابطة مشجعي الأهلي بالجزائر تُهدي الخطيب قميص الرابطة

استقبل محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس بعثة الأهلي في الجزائر، ظهر اليوم وفد رابطة مشجعي الأهلي في الجزائر برئاسة أحمد بن خرفية، وذلك على هامش تواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالعاصمة الجزائرية لمواجهة شباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال أفريقيا.

وحرص أحمد بن خرفية على إهداء الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي قميص الرابطة مدون عليه اسمه، وأعرب عن بالغ حزنه لوفاة الراحل الوزير العامري فاروق، نائب رئيس الأهلي.

وقال أحمد بن خرفية: إن الرابطة تسعد دائما بتواجد الأهلي في بلده الثاني الجزائر، وأن اللقاءات التي تجمع الأهلي نادي القرن في إفريقيا بالفرق الجزائرية تحظى دائما باهتمام بالغ وشعبية جارفة، متمنيا أن يخرج لقاء الأهلي وشباب بلوزداد اليوم بالصورة التي تليق بمستوى الفريقين.

ويفاضل مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بين أكرم توفيق ومحمد مجدي أفشة للتواجد بشكل أساسي على حساب عمرو السولية في قيادة خط وسط الأحمر أمام شباب بلوزداد الليلة.

السولية الذى كان مرشحا للمشاركة أساسيا بجوار مروان عطية وإمام عاشور، اشتكى من بعض آلام عضلة السمانة ومن ثم يفاضل كولر وجهازه المعاون بين الثنائي أكرم توفيق وأفشة للتواجد في خط الوسط على حساب السولية.

في سياق آخر، حرص محمد الجارحي، عضو مجلس إدارة النادي رئيس بعثة الأهلي في الجزائر، على تلبية دعوة الدكتور مختار وريدة، سفير مصر في الجزائر، مساء أمس الخميس، وذلك على هامش تواجد الفريق الأول لكرة القدم في العاصمة الجزائرية لمواجهة شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا.

وضم وفد الأهلي خلال الزيارة كلا من طارق قنديل، عضو مجلس إدارة النادي، والعميد علاء صلاح، المنسق الأمني، وسمير عدلي، المدير الإداري، والوفد الإعلامي المرافق للبعثة.

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ودار خلال الزيارة حوار ودي عن الرياضة بشكل عام وبعثات الأهلي المتعددة في مختلف الألعاب بشكل خاص.

وأكد سفير مصر في الجزائر أن الأهلي ــ كعادته ــ واجهة مشرفة بالتزامه ونظامه، وأن الدبلوماسية المصرية تسعد دائما بتواجده، وقال إن الأهلي تخطى مرحلة المحلية وأصبح ناديا عالميا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مؤكدا أن النجاحات المتعددة للأهلي في مختلف الجوانب، إن دلت على شيء، فإنما تدل على تميزه وعلى أتباعه أحدث أساليب الإدارة؛ من أجل التطوير والتقدم بشكل مستمر.

من جانبه وجه محمد الجارحي رئيس البعثة الشكر للدكتور مختار وريدة، على كرم الضيافة وعلى حرص السفارة المصرية بالجزائر على مرافقة بعثة الأهلي منذ اليوم الأول لوصولها، وسعيها المستمر لتلبية كافة احتياجاتها، وقال إن هذا ليس بغريب على الدبلوماسية المصرية التي تساند جميع بعثات الأهلي في مختلف الدول، وتسخر كافة إمكاناتها لتوفير الأجواء التي تحقق النجاحات.

وفي ختام الزيارة أهدى محمد الجارحي درع وعلم الأهلي للسفير مختار وريدة.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة" وكريم نيدفيد ومصطفي أبوالخير ورضا سليم.

خط الهجوم: حسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود عبد المنعم "كهربا".

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 5 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 11 هدفا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلي 3-0 سان جورج الاثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الاثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلى 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلى 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلى 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات

مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدورى الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق شباب بلوزداد الجزائري خمس مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

مباريات شباب بلوزداد بدورى الأبطال الموسم الحالي

1- شباب بلوزداد 3 -1 Bo Rangers F.C ذهاب دور الـ 32

2- شباب بلوزداد 3-1 Bo Rangers F.C إياب دور الـ 32

3- شباب بلوزداد 3-0 يانج افريكانز الجولة الأولى بدور المجموعات

4- شباب بلوزداد 1-2 ميدياما الغاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- شباب بلوزداد 0-0 الأهلى الجولة الثالثة بدور المجموعات

ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا

- الأهلي: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات.