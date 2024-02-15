الجمباز، اليوم حفل افتتاح بطولة كأس العالم بالقاهرة

الجمباز، يقام اليوم الخميس، حفل افتتاح بطولة كأس العالم للجمباز الفني، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري، على مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة.

ووضع مسئولو اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، اللمسات الأخيرة على حفل افتتاح البطولة، والمقرر إقامته غدا الخميس على صالة رقم 1 بمجمع الصالات المغطاة في مدينة نصر، ويتنطلق في الـ1 ظهرا.

وشهدت الأيام الماضية عملا متواصلا ليلا ونهارا داخل مجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة وبالتحديد صالة 1 وصالة 2، من أجل خروج حفل الافتتاح بشكل يليق بسمعة الاتحاد وتميزه في تنظيم واستضافة البطولات العالمية.

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وتستضيف القاهرة منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري على مجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة، بمشاركة 70 دولة.

مفاجآت في حفل افتتاح كأس العالم للجمباز

وأعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز، عن وجود عدد من الفقرات الفنية والمفاجآت خلال حفل الافتتاح، أبرزها وجود الموسيقى العالمي هشام خرما، وأيضا المطربة السورية لينا شاماميان.

كما يتضمن الحفل أيضا استعراضات فنية بمشاركة 300 ناشئ من لاعبي الجمباز، مقسمين إلى 155 لاعبا و145 لاعبة من 37 هيئة ومؤسسة رياضية على مستوى الجمهورية.

استحداث نظام لتدفئة الاستاد في بطولة العالم

وفي سياق متصل، أعلن اتحاد الجمباز استحداث نظام خاص لتدفئة مجمع الصالات المغطاة في استاد القاهرة سيتم تشغيله أثناء منافسات بطولة كأس العالم لم يكون موجود من قبل.

وشهدت الفترة السابقة، اتفاق اتحاد الجمباز مع أحدى الشركات الهندسية، من أجل استحداث نظام خاص لتدفئة مجمع الصالات المغطاة، يتم تشغيله أثناء فصل الشتاء من أجل توفير الظروف المناسبة للاعبين في كافة البطولات والمنافسات.

وكان ملف تدفئة الصالات أزمة يعانيها استاد القاهرة، وسببا أساسيا في عزوف العديد من الاتحادات عن تنظيم البطولات داخل الصالات المغطاة في فصل الشتاء، بسبب انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير.

وحرص اتحاد الجمباز على التوصل لاتفاق مناسب مع الشركة المنفذة لنظام التدفئة الجديد، ساهم في توفير النفقات بشكل كبير، وتم إدراج التكلفة ضمن ميزانية بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير الجاري بالاستاد.

تصريحات رئيس اتحاد الجمباز

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي أن مشاركة الناشئين فى حفل افتتاح بطولة كأس العالم يجعلهم فخورين بالمشاركة فى هذا الحدث العالمي.

وأضاف أمين أن اتحاد الجمباز دائما يعمل على تواصل الأجيال من أجل استكمال المسيرة ومشاركة الناشئين في حفل الافتتاح يزرع لديهم الانتماء وقدرتهم فى المستقبل على المشاركة في بطولة كأس العالم كأحد أبطال اللعبة.

وأعرب أمين عن فخره بما وصل إليه اتحاد اللعبة خلال الفترة الماضية والتي كان ثمارها تتويج العديد من اللاعبين المصريين واعتلائهم منصات التتويج.

بطولة كأس العالم للجمباز

وتنظم مصر بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2024 والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024 والمقرر إقامتها خلال الفترة من 15 وحتى 18 فبراير المقبل على مجمع صالات استاد القاهرة الدولي.

وتشهد نسخة هذا العام من البطولة مشاركة 70 دولة بإجمالي 293 لاعب ولاعبة كأكبر عدد من الدول في بطولات كأس العالم يمثلهم جميع أبطال العالم العالميين والأولمبيين.

وكان الاتحاد الدولي للجمباز قد منح مصر في وقت سابق شرف استضافة البطولة على مدار ثلاث سنوات متتالية 2022 و2023 و2024 مع قطر وألمانيا وأذربيجان.