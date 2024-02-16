ارتفاع أسعار معسل قص وسلوم وأبو نجمة
ارتفاع أسعار المعسل، قررت شركات الدخان، رفع أسعار المعسل “قص وسلوم وأبو نجمة”، في المحلات التجارية بالأسواق المصرية، بداية من غد السبت 17 فبراير 2024.
تفاصيل أسعار المعسل القص والسلوم وأبو نجمة بعد الزيادة الجديدة المطبقة غدا كالتالي:
سعر باكو المعسل السلوم
-ارتفع سعر باكو المعسل السلوم 70 جراما إلى 20 جنيها
ارتفع سعر باكو المعسل السلوم 120 جراما إلى 32 جنيها
ارتفع سعر معسل السلوم 250 جراما إلى 62.50 جنيه
ارتفع سعر باكو المعسل السلوم 500 جرام إلى 105 جنيهات
سعر باكو معسل قص
ارتفاع سعر باكو المعسل القص 250 جراما إلى 65 جنيها
سعر باكو معسل أبو نجمة
ارتفاع أسعار معسل أبو نجمة 100 جرام إلى 20 جنيها
ارتفاع أسعار معسل أبو نجمة 500 جرام إلى 85 جنيها
ارتفاع أسعار معسل أبو نجمة 1000 جرام إلى 160 جنيها
ارتفاع سعر معسل وان فوريو 250 جم إلى 160 جنيها
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