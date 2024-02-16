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اقتصاد

ارتفاع أسعار معسل قص وسلوم وأبو نجمة

ارتفاع اسعار المعسل،فيتو
ارتفاع اسعار المعسل،فيتو

ارتفاع أسعار المعسل، قررت شركات الدخان، رفع أسعار المعسل “قص وسلوم وأبو نجمة”، في المحلات التجارية بالأسواق المصرية، بداية من غد السبت 17 فبراير 2024.

تفاصيل أسعار المعسل القص والسلوم وأبو نجمة بعد الزيادة الجديدة المطبقة غدا كالتالي:

سعر باكو المعسل السلوم

-ارتفع سعر باكو المعسل السلوم 70 جراما إلى 20 جنيها

ارتفع سعر باكو المعسل السلوم 120 جراما إلى 32 جنيها

ارتفع سعر معسل السلوم 250 جراما إلى 62.50 جنيه

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قائمة اسعار المعسل طبقا لما حصلت عليه فيتو 


ارتفع سعر باكو المعسل السلوم 500 جرام إلى 105 جنيهات

سعر باكو معسل قص 

ارتفاع سعر باكو المعسل القص 250 جراما إلى 65 جنيها

سعر باكو معسل أبو نجمة 

ارتفاع أسعار معسل أبو نجمة 100 جرام إلى 20 جنيها

ارتفاع أسعار معسل أبو نجمة 500 جرام إلى 85 جنيها

ارتفاع أسعار معسل أبو نجمة 1000 جرام إلى 160 جنيها

ارتفاع سعر معسل وان فوريو 250 جم إلى 160 جنيها 

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سعر باكو المعسل السلوم أسعار المعسل الجديدة ارتفاع اسعار السجائر

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