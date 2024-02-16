الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

الاتحاد الآسيوي يوافق على خوض الهلال السعودي مبارياته على ملعبه الجديد

الهلال السعودي، فيتو
الهلال السعودي، فيتو

الدوري السعودي، وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خوض فريق الهلال مبارياته بدوري أبطال آسيا على ملعبه الجديد المملكة أرينا.

كما وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على نقل مباريات الهلال المقبلة إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا".

وطلب الهلال مؤخرا نقل جميع مبارياته إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا" الذي خرج للنور قبل أيام قليلة في كأس موسم الرياض 2024.

وبناء على ذلك، أصدرت لجنة المسابقات بيانا أعلنت خلاله الموافقة على طلب "الزعيم" بنقل المباريات المقبلة إلى المملكة أرينا.

Advertisements

وأكد البيان أنه "تمت الموافقة على إقامة المباريات بملعب المملكة أرينا، بعد الزيارات الميدانية التي تمت من الفريق المختص لمعاينة الاستاد".

ومن المقرر أن يقام كلاسيكو الهلال والاتحاد على نفس الملعب في الجولة 22، يوم 1 مارس المقبل.

ونجح عبد الله الحمدان، مهاجم فريق الهلال السعودي، في كسر صيام تهديفي طويل في دوري أبطال آسيا، بعدما هز شباك سباهان أصفهان.

عبد الله الحمدان، الذي دخل بديلًا في مباراة سباهان، سجل الهدف الثالث للهلال في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وساهم الحمدان في فوز ثمين للهلال بنتيجة 3-1 خارج أرضه في ذهاب ثمن النهائي، مما يمنحه أفضلية كبيرة في مباراة العودة بالرياض، الخميس المقبل.

وأحرز الحمدان، أول أهدافه في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، في مباراته السادسة، علمًا بأنه خاض 4 مباريات كبديل.

كما أن هذا هو الهدف الثاني للحمدان، صاحب الـ 24 عامًا، في مسيرته بدوري أبطال آسيا مع الهلال، التي شهدت مشاركته في 19 مباراة.

ولم يسجل الحمدان في دوري الأبطال منذ هدفه في مرمى الريان القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات لنسخة 2022-2023.

وجاء هدف الحمدان في المباراة التي أقيمت يوم 11 أبريل 2022، وانتهت بفوز الزعيم 3-0، مما يعني أن المهاجم انتظر نحو 22 شهرًا ليضيف هدفه الثاني في البطولة القارية.

وفي ذات السياق، سجل الحمدان، هدفه الثالث في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، بعد هدفيه ضد الفيحاء والرائد على الترتيب في الدوري السعودي للمحترفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

الدوري السعودي الهلال السعودي الاتحاد السعودي لكرة القدم دوري أبطال آسيا

مواد متعلقة

الدوري السعودي، رياض محرز يقود التشكيل المتوقع للأهلي أمام الأخدود

طارق حامد يقود ضمك أمام الشباب بالدوري السعودي

موعد مباراة أهلى جدة ضد الأخدود بالدوري السعودي

حسام حسن: لم نضع أي شروط في العقد، مينفعش نكون طرف ضد مصر

جمال علام: يجب أن يعمل حسام حسن بأريحية

جمال علام: الشعب المصري تأثر كثيرا بخروج المنتخب من أمم أفريقيا

نجم المنتخب السعودي يفتح النار على مانشيني

رونالدو يقود التشكيل المتوقع للنصر السعودي أمام الفيحاء بدوري أبطال آسيا

الأكثر قراءة

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

لم يستجب لنصيحتي، طارق سليمان يكشف سبب إصابة الونش بـ "صليبي ثاني"

عمرو دياب يغني ما بتغبش لأول مرة لايف على مسرح المنارة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية