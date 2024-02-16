الاتحاد الآسيوي يوافق على خوض الهلال السعودي مبارياته على ملعبه الجديد

الدوري السعودي، وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خوض فريق الهلال مبارياته بدوري أبطال آسيا على ملعبه الجديد المملكة أرينا.

كما وافقت لجنة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، على نقل مباريات الهلال المقبلة إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا".

وطلب الهلال مؤخرا نقل جميع مبارياته إلى ملعبه الجديد "المملكة أرينا" الذي خرج للنور قبل أيام قليلة في كأس موسم الرياض 2024.

وبناء على ذلك، أصدرت لجنة المسابقات بيانا أعلنت خلاله الموافقة على طلب "الزعيم" بنقل المباريات المقبلة إلى المملكة أرينا.

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وأكد البيان أنه "تمت الموافقة على إقامة المباريات بملعب المملكة أرينا، بعد الزيارات الميدانية التي تمت من الفريق المختص لمعاينة الاستاد".

ومن المقرر أن يقام كلاسيكو الهلال والاتحاد على نفس الملعب في الجولة 22، يوم 1 مارس المقبل.

ونجح عبد الله الحمدان، مهاجم فريق الهلال السعودي، في كسر صيام تهديفي طويل في دوري أبطال آسيا، بعدما هز شباك سباهان أصفهان.

عبد الله الحمدان، الذي دخل بديلًا في مباراة سباهان، سجل الهدف الثالث للهلال في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني.

وساهم الحمدان في فوز ثمين للهلال بنتيجة 3-1 خارج أرضه في ذهاب ثمن النهائي، مما يمنحه أفضلية كبيرة في مباراة العودة بالرياض، الخميس المقبل.

وأحرز الحمدان، أول أهدافه في دوري أبطال آسيا لهذا الموسم، في مباراته السادسة، علمًا بأنه خاض 4 مباريات كبديل.

كما أن هذا هو الهدف الثاني للحمدان، صاحب الـ 24 عامًا، في مسيرته بدوري أبطال آسيا مع الهلال، التي شهدت مشاركته في 19 مباراة.

ولم يسجل الحمدان في دوري الأبطال منذ هدفه في مرمى الريان القطري في الجولة الثانية من دور المجموعات لنسخة 2022-2023.

وجاء هدف الحمدان في المباراة التي أقيمت يوم 11 أبريل 2022، وانتهت بفوز الزعيم 3-0، مما يعني أن المهاجم انتظر نحو 22 شهرًا ليضيف هدفه الثاني في البطولة القارية.

وفي ذات السياق، سجل الحمدان، هدفه الثالث في كل البطولات منذ بداية الموسم الجاري، بعد هدفيه ضد الفيحاء والرائد على الترتيب في الدوري السعودي للمحترفين.