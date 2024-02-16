كيا جراند سيراتو تقترب من 2 مليون جنيه

سيارات كيا، التحقت سيارات كيا الي قوائم السيارات التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال شهر فبراير الجاري، وبلغت قيمة الزيادة نحو 310 آلاف جنيه وشملت سيارات كيا جراند سيراتو، متأثرة بسعر العملة داخل السوق المصري.



أسعار كيا جراند سيراتو الجديدة بمصر خلال فبراير 2024



وأخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية كيا كافة الموزعين والتجار بالزيادات الجديدة التي لحقت بأسعار سيارات كيا داخل السوق المصري، ومن المقرر العمل بالاسعار الجديدة بداية من يوم السبت المقبل، ونرصد في التقرير التالي أسعار سيارات كيا داخل السوق المصري وهي كالتالي:-

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يصل سعر أول فئة LX FO نحو 1,449,900 جنيه بدلًا من 1,219,900 ألف جنيه بزيادة 230 ألف جنيه.

يصل سعر ثاني فئة EX CAM نحو 1,549,900 جنيه بدلًا من 1,279,900 ألف جنيه بزيادة 270 ألف جنيه.

يصل سعر ثالث فئة High line بسعر 1,649,900 جنيه بدلًا من 1,339,900 ألف جنيه بزيادة 310 ألف جنيه.

Topline آخر سعر لها 669.900 ألف جنيه وغير متوفرة حاليًا.





زيادة في سعر كيا إكسيد موديل 2024







وتأتي الأسعار الجديدة للسيارة كالتالي:

هاي لاين مليون و749 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و429 ألفا و900 جنيه بزيادة 320 ألف جنيه.

هاي لاين بانوراما مليون و839 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و499 ألفا و900 جنيه بزيادة 340 ألف جنيه.

توب لاين بانوراما مليون و949 ألفا و900 جنيه بدلًا من مليون و599 ألفا و900 جنيه بزيادة 350 ألف جنيه.





محرك كيا إكسيد



وتقدم السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو 4 سلندر بقوة 160 حصانا وعزم دوران 253 نيوتن متر. كما تأتي بناقل حركة اوتوماتيك 7 سرعات دبل كلتش. وتتسارع السيارة من الثبات إلى 100 كم في 9.2 ثانية مع استهلاك وقود 6 لتر تقريبًا لكل 100 كم.

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