بركات: حسام حسن قادر على السير مع خطى الجوهري والمعلم

أكد محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن رحيل روي فيتوريا عن قيادة الفراعنة، أمر طبيعي بعد المستوى الضعيف في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وقال بركات عبر برنامج الريمونتادا بقناة المحور، إن مردود منتخب مصر قبل البطولة، كان ينبئ بالوصول لأبعد من ذلك في كأس إفريقيا، لكن الفريق خرج من البطولة مبكرًا.

وطالب بركات، الجميع بالصبر على منتخب مصر بعد تعيين حسام حسن مديرًا فنيًّا جديدًا للفراعنة.

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وشدد "حسام يستطيع تكرار تجربتي محمود الجوهري وحسن شحاتة، وسبق له إحداث طفرة كبيرة مع منتخب الأردن".



وأوضح "يجب الصبر على منتخب مصر، الذي ظهر بشكل ضعيف في بطولة أمم إفريقيا، ولا يجب أن ننتظر وجود تغيير بسرعة الصاروخ".

وأشار بركات إلى أن حسام حسن من أفضل المدربين في مصر خلال المواسم الماضية، ويستحق التواجد في تدريب منتخب مصر، ولديه تاريخ طويل في الملاعب، والجميع يفتخر بمشواره.

واختتم: "جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، يدعمون وجود حسام حسن في تدريب المنتخب الأول".

التشكيل الكامل للجهاز الفني لمنتخب مصر

استقر الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني وإبراهيم حسن مدير المنتخب على التشكيل النهائي لأعضاء المنتخب وجاء كالتالي:

طارق سليمان: مدربًا عامًّا

محمد عبد الواحد: مدربًا

سعفان الصغير: مدرب حراس

مانويل باريونوفو: مدرب أحمال "برازيلي "

وليد بدر: مديرًا إداريًّا

كما تقرر استمرار الجهاز الطبي والإداري

مواجهة محتملة أمام ثالث العالم

أول الاختبارات التي يخوضها منتخب مصر تحت قيادة مديره الفني الجديد حسام حسن، هو المشاركة في الدورة الودية الدولية في الإمارات بمشاركة منتخبات كرواتيا ثالث بطولة كأس العالم الأخيرة، إلى جانب منتخبي تونس ونيوزيلندا.

أول اختبار رسمي لحسام حسن

أما أول الاختبارات الرسمية للعميد حسام حسن، فسيكون في الأجندة الدولية للفيفا في شهر يونيو، حيث يخوض منتخب مصر مواجهتين حاسمتين في مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمام بوركينافاسو وغينيا بيساو.