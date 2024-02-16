الجمعة 16 فبراير 2024
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ثقافة وفنون

وصلة كوميدية بين مصطفى غريب وحاتم صلاح في كواليس الكبير أوي 8 (فيديو)

مصطفي غريب وحاتم
مصطفي غريب وحاتم صلاح،فيتو

مازح الفنان مصطفى غريب صديقه الفنان حاتم صلاح في كواليس مسلسل "الكبير أوي" الجزء الثامن، موضحا أنه لا يحب أن يلتقي في الحقيقة بشخصية مثل "نفادي" التي يقدمها "صلاح".

 

في هذا السياق، قال مصطفى غريب في فيديو نشر عبر حسابات قناة ON على مواقع التواصل الاجتماعي عن "نفادي": "مش حابب أقابل الشخص ده في الحقيقة آخرنا شهرين تصوير وكل واحد في حالة".

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كما أجاب مصطفى غريب عن بعض الأسئلة عن شخصية "نفادي" ومتى أصبح "الكبير" ويسطير على المكان وقال: "من ساعة ما اشتغل والفلوس جريت في إيده وبيدفع القهوة والشاي وبقى كبير شلته".

 

أما عن سؤال ماذا يفعلان إذا وقعا في مشاجرة هل يتشاجرا مع الأشخاص أم يقوما بسبهم، أجاب حاتم صلاح: "شتيمة لحد ما أضرب"، فيما قال مصطفى غريب: "بطول في الكلام أكسب أكبر وقت ممكن عشان وقت التنفيذ بنضرب".

 

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل "الكبير أوي 8" طرحت البرومو التشويقي له، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسيطرت عليه الأجواء الكوميدية، وظهر الأبطال وهم يقلدون عدد من الأعمال الأجنبية، منها: فيلم barbie، وفيلم the mask، ومسلسل la casa de papel.

 

مسلسل "الكبير أوي 8" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عز الدين، وإخراج أحمد الجندي.

البرومو التشويقي بيومي فؤاد بطولة الكبير أوي الجزء الثامن القهوة والشاي الفنان حاتم صلاح

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