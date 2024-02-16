الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وكيل الأوقاف بالقليوبية: افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 6 ملايين جنيه

وكيل أوقاف القليوبية،
وكيل أوقاف القليوبية، فيتو

 أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية عن افتتاح 3 مساجد جديدة اليوم ليصبح إجمالى ماتم افتتاحه منذ بداية العام وخلال شهر ونصف فقط 6 مساجد في إطار استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان. 

 

txt

أوقاف الأقصر تستقبل قافلة دعوية بإدارة أرمنت

txt

من رحم المعاناة يولد الأمل.. طالب يبتكر تطبيق لترجمة لغة الإشارة بسبب مأساة صديقه (فيديو وصور)

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في بيان أنه  افتتح مسجد الشهيد مسعد جميل بمنطقة أرض الجباسات بشبرا الخيمة بمساحة 220 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف.

Advertisements

 

أضاف أنه جرى افتتاح  مسجد أبوبكر الصديق بمنطقة المنيرة بمدينة القناطر وذلك بعد إجراء صيانة وترميم للمسجد بالكامل مع توسعات بدورات المياه علي مساحة المسجد 550 مترا بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 800 ألف جنيه، مشيرا إلى افتتاح مسجد الإخلاص بقرية طحانوب بشبين القناطر على مساحة 370 مترا مكون من دورين وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 3.5 مليون جنيه. 

 

وبين أن  خطبة الجمعة اليوم تناولت "حق الطفل والنشء ورعايته"  والتي أكدت أن الطفل هو المستقبل والهدف والغاية ويمثل المشروع القومى لأى مجتمع حيث أن الأطفال هم إمتداد الآباء ووسائل النفع لهم حتى بعد موت الآباء

أكد وكيل وزارة الأوقاف أن الخطبة أكدت على إهتمام الإسلام برعاية الطفل حتى قبل اجتماع أبويه عن طريق الزواج حيث قام الشرع الشريف بحث الزوجين على حسن الاختيار والتدقيق فى اختيار كلا منهم للآخر واشترط الدين والأخلاق وانضباط السلوك الإنسانى حال اختيار كلا الزوجين للآخر.

 كما أوضحت الخطبة إهتمام الإسلام برعاية الطفل حتى وهو فى مرحلة كونه جنينًا  فى رحم أمه فأباح لها عدم الصوم والفطر حفاظًا على صحة الجنين ومراحل نموه مع  التوصية بفترة الإرضاع، حتى خروجه للحياة فى مراحل التربية والتوجيه والإرشاد  والتقويم حتى يصير مواطنًا صالحًا يبنى ولا يهدم  ويعمر ولا يخرب

أضاف أن الافتتاحات جاءت وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات لمساجد القليوبية وبصورة رائعة تليق بمكانة بيوت الله تعالى. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

استقبال شهر رمضان الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف الشيخ صفوت ابو السعود خطبة الجمعة وكيل وزارة الاوقاف بالقليوبية وكيل وزارة الأوقاف

مواد متعلقة

تضم قيادات الوزارة، الأوقاف تعلن تشكيل لجنة لمتابعة أعمال شهر رمضان

من رحم المعاناة يولد الأمل.. طالب يبتكر تطبيق لترجمة لغة الإشارة بسبب مأساة صديقه (فيديو وصور)

كلوب يعلن جاهزية محمد صلاح لمباراة ليفربول أمام برينتفورد

كيف تؤثر بيانات البطالة ومبيعات التجزئة على السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي؟

الأكثر قراءة

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

عمرو دياب يغني ما بتغبش لأول مرة لايف على مسرح المنارة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية