وكيل الأوقاف بالقليوبية: افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 6 ملايين جنيه

أعلن الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية عن افتتاح 3 مساجد جديدة اليوم ليصبح إجمالى ماتم افتتاحه منذ بداية العام وخلال شهر ونصف فقط 6 مساجد في إطار استعدادات المديرية لاستقبال شهر رمضان.

أوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية في بيان أنه افتتح مسجد الشهيد مسعد جميل بمنطقة أرض الجباسات بشبرا الخيمة بمساحة 220 مترا بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه، وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد من وزارة الأوقاف.

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أضاف أنه جرى افتتاح مسجد أبوبكر الصديق بمنطقة المنيرة بمدينة القناطر وذلك بعد إجراء صيانة وترميم للمسجد بالكامل مع توسعات بدورات المياه علي مساحة المسجد 550 مترا بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 800 ألف جنيه، مشيرا إلى افتتاح مسجد الإخلاص بقرية طحانوب بشبين القناطر على مساحة 370 مترا مكون من دورين وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد الجديد بتكلفة إجمالية بلغت حوالى 3.5 مليون جنيه.

وبين أن خطبة الجمعة اليوم تناولت "حق الطفل والنشء ورعايته" والتي أكدت أن الطفل هو المستقبل والهدف والغاية ويمثل المشروع القومى لأى مجتمع حيث أن الأطفال هم إمتداد الآباء ووسائل النفع لهم حتى بعد موت الآباء

أكد وكيل وزارة الأوقاف أن الخطبة أكدت على إهتمام الإسلام برعاية الطفل حتى قبل اجتماع أبويه عن طريق الزواج حيث قام الشرع الشريف بحث الزوجين على حسن الاختيار والتدقيق فى اختيار كلا منهم للآخر واشترط الدين والأخلاق وانضباط السلوك الإنسانى حال اختيار كلا الزوجين للآخر.

كما أوضحت الخطبة إهتمام الإسلام برعاية الطفل حتى وهو فى مرحلة كونه جنينًا فى رحم أمه فأباح لها عدم الصوم والفطر حفاظًا على صحة الجنين ومراحل نموه مع التوصية بفترة الإرضاع، حتى خروجه للحياة فى مراحل التربية والتوجيه والإرشاد والتقويم حتى يصير مواطنًا صالحًا يبنى ولا يهدم ويعمر ولا يخرب

أضاف أن الافتتاحات جاءت وسط حضور كثيف من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم بمثل هذه الافتتاحات لمساجد القليوبية وبصورة رائعة تليق بمكانة بيوت الله تعالى.