الجمعة 16 فبراير 2024
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من رحم المعاناة يولد الأمل.. طالب يبتكر تطبيق لترجمة لغة الإشارة بسبب مأساة صديقه (فيديو وصور)

طالب يبتكر تطبيق
طالب يبتكر تطبيق لترجمة لغة الإشارة، فيتو

من رحم المعاناة يولد الأمل.. مقولة تحققت على يد فريق في كلية الحاسبات جامعة مطروح، حيث صنع الفريق مشروعا مميزا خلال مشاركتهم في “هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم” والذي استضافته جامعة بنها، حيث قدم الفريق مشروع " تطبيق " للتواصل مع ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم ويترجم فوريا لغة الإشارة إلى صوت وصورة مما يجعلهم يندمجون في المجتمع بأقرانهم الأصحاء.

 

 

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يتكون الفريق من الطلاب عبد اللطيف محمود عبد اللطيف، محمد أشرف، طارق سعد، آلاء على أحمد فرغلي، إيمان محمد، سارة محمود عبد الغفار الوكيل، محمد حسن عطية، بدر جمال عامر. 

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تجمعوا حول فكرة المشروع وصنعوا تطبيق " أبليكشن " "سبستك " spestic لتحويل لغة الإشارة إلى لغة تواصل مشتركة.

حول فكرة المشروع يحكي عبد اللطيف عن صديقه من الصم والبكم الذي تعرض إلى حادث تصادم  وتم نقله لمستشفى وعندما سأله الطبيب ماذا حدث ومما تشتكي لم يستطع أن يقول ما حدث له وظل يتحدث بلغة الإشارة الأمر الذي لم يفهمه الطبيب وتركت تلك الحادثة أثرا سيئا في نفس صديقه، من هنا فكر عبد اللطيف في ابتكار يساعد أصحاب تلك الفئة فكان ابليكشن " "سبستك". 
وحول الابليكيشن يستكمل أنه تم عمل الابليكيشن وتحميل المصطلحات التي تخص الرياضة والصحة عليه كمرحلة أولى ويجري حاليا تحميل باقي المصطلحات في باقي المجالات ليكون جاهز للطرح  عبر جوجل بلاي وغيره بشكل يغير حياة تلك الفئات. 

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى الأشخاص ذوي الهمم، اهتمام خاص ومختلف، حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم، وعمل على توفير كل السبل اللازمة لكي يحصلوا على جميع حقوقهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية.

وأشار إلى حرص جامعة بنها على توفير مساحة مناسبة وبيئة محفزة للطلاب للابتكار والإبداع حيث تعمل الجامعة على توجيه أفكار الطلاب خصوصا المبتكرين والنوابغ من المطورين والمبرمجين وصانعي المحتوى وغيرهم ليكونوا في السياق الصحيح الذي يعود عليهم بالفائدة والنفع ويخدم المشاريع القومية ويساعد على الاستثمار في المعرفة ويحقق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف "الجيزاوي" أن هاكاثون تمكين ذوي الهمم هو حدث يهدف إلى تعزيز تكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشاركة الإبداعية في مجال تطوير التقنيات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة. يتم خلال الهاكاثون العمل على تطوير البرمجيات والتطبيقات التي تساعد في تحسين حياة الأشخاص ذوي الهمم، سواء كان ذلك عن طريق توفير وصول أفضل إلى المعلومات والخدمات أو من خلال تطوير التقنيات التي تسهل التفاعل والتواصل لهؤلاء الأشخاص.

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