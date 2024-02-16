الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

بسبب لفظ بذيء، أزمة بين وزير الخارجية البريطانية ونائبة أمريكية (فيديو)

النائبة بالكونجرس
النائبة بالكونجرس الأمريكي مارجوري تايلور جرين، فيتو

نشبت اشتباكات كلامية بين وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ومجلس النواب الأمريكي عقب دعوته للمشرعين الأمريكيين بسرعة الموافقة على تمرير المساعدات لأوكرانيا وهو الأمر الذي لاقى هجوما من أحد نواب الكونجرس، خاصة أن المساعدات الأمنية الأمريكية الموجهة لأوكرانيا لا تزال  تواجه مصيرا مجهولا بسبب معارضة أو تحفظ بعض الجمهوريين خاصة المحافظين.

 

نائبة جمهورية بالكونجرس الأمريكي توبخ وزير الخارجية البريطاني

وفضت النائبة الجمهورية بمجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور، دعوة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون للكونجرس على تمرير المساعدات لأوكرانيا.

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وردا على تصريح كاميرون الذي حث فيه المشرعين الأمريكيين على تمرير مشروع قانون يتضمن دعم أوكرانيا، وحذرهم من إظهار "الضعف الذي يظهر ضد هتلر"، قالت جرين: "أعتقد أنه حاول مقارتنا بهتلر أيضا، وإذا كانت هذه اللغة التي يريد استخدامها فليس لدي شيء أقوله له".


وأضافت: "لا يهمني ما يقوله ديفيد كاميرون ولا أقدر هذا النوع من اللغة.. على كاميرون أن يقلق حول بلاده".

من ناحيته، رد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون على النائبة الجمهورية مارجوري تايلور رين التي وبّخته  نافيا رغبته في إلقاء محاضرات على الأمريكيين، مشددا على أنه "ليس الشخص الذي يريد إلقاء محاضرات على الأصدقاء الأمريكيين، أو إخبار الأصدقاء الأمريكيين بما يجب عليهم فعله".


وأضاف: "نريد حقا أن نرى الكونجرس يقر هذه الأموال لدعم أوكرانيا اقتصاديا، ولكن بشكل حاسم عسكريا في الأشهر المقبلة"، مؤكدا أنه "يتعين علينا أن نفعل كل ما في وسعنا للتأكد من أن أوكرانيا قادرة على تحقيق النجاح في هذا العام وما بعده.


وقال: "يجب ألا ندع بوتين يظن أنه يستطيع أن يتفوق علينا أو يؤخرنا، ولهذا السبب فإن هذا التصويت في الكونجرس مهم للغاية.. أقول ذلك كشخص لديه حب عميق ودائم للولايات المتحدة لديمقراطيتها، وإيمانها بالحرية وكشخص يؤمن حقا بأهمية تحالفنا".

وزير الخارجية البريطاني، فيتو

كاميرون يدعو المشرعين الأمريكيين سرعة تمرير المساعدات لأوكرانيا


وفي مقال رأي نشرته صحيفة The Hill،كان قد  دعا كاميرون المشرعين الأمريكيين إلى إقرار مشروع القانون الذي "يهم بشكل كبير أمن المملكة المتحدة وأوروبا".


وعن الزعيم النازي أدولف هتلر، كتب كاميرون: "لقد عاد ليطلب المزيد، مما كلفنا المزيد من الأرواح لوقف عدوانه. لا أريد أن نظهر الضعف الذي ظهر ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في عام 2008، عندما غزا جورجيا، أو عدم اليقين بشأن الرد في عام 2014، عندما استولى على شبه جزيرة القرم وجزء كبير من دونباس، قبل أن يعود ليكلفنا المزيد من الخسائر في عدوان عام 2022".


وأضاف: "أريد أن نظهر القوة التي تم عرضها منذ عام 2022، حيث ساعد الغرب الأوكرانيين على تحرير نصف الأراضي التي استولى عليها بوتين، كل ذلك دون خسارة أي من أفراد الناتو".

 

عرقلة تمرير المساعدات العسكرية الأمريكية لأوكرانيا

واصل الرئيس الأمريكي جو بايدن دعواته للجمهوريين في مجلس النواب لتمرير مشروع قانون أقره مجلس الشيوخ، أكد رئيس المجلس مايك جونسون عدم وجود خطط عاجلة للتصويت على الحزمة. بالتزامن مع ذلك، أقر القائد الجديد للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي أن الوضع في ساحة المعركة "معقد للغاية" في أول زيارة له للجبهة منذ توليه مهامه الجديدة.


وشدد جونسون المنتمي للحزب الجمهوري، على عدم وجود خطط عاجلة للسماح للمجلس بالتصويت على حزمة مساعدات أمنية دولية بقيمة 95 مليار دولار لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، تشمل أيضا مساعدات إنسانية موجهة إلى غزة.


وأضاف في المؤتمر الصحافي الأسبوعي لزعماء مجلس النواب "لن يجبرنا مجلس الشيوخ على اتخاذ إجراء"، مكررا إصراره على ضرورة أن تتضمن أي حزمة من المساعدات العسكرية والإنسانية الدولية تدابير أمنية على الحدود الأمريكية مع المكسيك.

 

تمويل مهم جد لحرب أوكرانيا مع روسيا

وأقر مجلس الشيوخ مشروع القانون الأمني في صيغته المعدلة دون بنود تتعلق بالحدود، بعد أن عرقل الجمهوريون نسخة من مشروع القانون كانت تتضمن أكبر إصلاح شامل لسياسة الهجرة الأمريكية منذ عقود.


وحصلت حزمة المساعدات على تأييد 70 عضوا من بينهم 22 من الجمهوريين في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بفارق ضئيل. ولكي يصبح قانونا، يجب أن يقره أيضا مجلس النواب، حيث يحظى الجمهوريون بزعامة جونسون بأغلبية طفيفة، وبالتالي يسيطرون بشكل كامل على ما يتم طرحه للتصويت.


ويشدد الجمهوريون المتشددون بمن فيهم جونسون نفسه على أن يتضمن مشروع القانون أموالا موجهة لملف الهجرة وأمن الحدود، لكن الجمهوريين في مجلس الشيوخ هم الذين عرقلوا تمرير نسخة تتضمن تمويلا لأمن الحدود وسياسات جديدة لإدارة ملف الهجرة.
ويضغط الرئيس جو بايدن ومسئولون أمريكيون على جونسون كي يجري تصويتا على مشروع القانون، الذي يقول البيت الأبيض إنه يتضمن تمويلا مهما جدا لحرب أوكرانيا مع روسيا، لكن الرئيس السابق دونالد ترامب يعارض المشروع.

بايدن يدعو مجلس النواب الأمريكي إلى التعجيل بتمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

الشيوخ الأمريكي يمرر مشروع قانون مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

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