بايدن يدعو مجلس النواب الأمريكي إلى التعجيل بتمرير حزمة مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، بموافقة مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع قانون مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا وحلفاء أمريكا الآخرين، ودعا مجلس النواب إلى التحرك بالسرعة ذاتها للتنفيذ.

توفير مساعدات عسكرية لإسرائيل وأوكرانيا



وقال بايدن، في بيان أصدره البيت الأبيض: "أشيد وأثمن تحالف أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين، الذين اجتمعوا لتنفيذ هذا الاتفاق، وأحثّ مجلس النواب على التصرف بنفس الإلحاح. لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك".



وأضاف بايدن أن "تكلفة التقاعس عن التحرك تتزايد كل يوم، خاصة في أوكرانيا، ونرى بالفعل تقارير تفيد بأن ذخيرة القوات الأوكرانية، على خط المواجهة قد نفذت، حيث تواصل القوات الروسية الهجوم والتقدم".



وأشار إلى أن مشروع القانون المعروض على مجلس النواب سيوفر لإسرائيل "كل ما تحتاجه لحماية شعبها من حماس" ويقدم أيضًا "مساعدات إنسانية منقذة لحياة الشعب الفلسطيني، الذي لا علاقة للغالبية العظمى منه بحماس"، بحسب قوله.

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95 مليار دولار أمريكي كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان

وأيد مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون لتخصيص 95 مليار دولار أمريكي كمساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وذلك بحسب نتائج التصويت في المجلس.

وصوّت 70 عضوا من أعضاء مجلس الشيوخ لصالح الموافقة على الوثيقة، وعارضها 29 عضوا، والجدير بالذكر أن الوثيقة لا تشمل أي إجراءات لحماية الحدود الأمريكية.

وينص مشروع القانون على تخصيص 60.06 مليار دولار لدعم كييف، و14.1 مليار لتل أبيب.

