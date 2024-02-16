إلقاء 136 كيلو روث بقر أمام منزل بيلوسي، ما القصة؟ (فيديو)

أفرغ متظاهرون مطالبون بوقف الحرب على قطاع غزة نحو 136 كج من روث البقر أمام منزل رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي.

وفي مقطع الفيديو والصور التي تم تداولها عبر منصة “x” تظهر شاحنة وهي تقوم بإلقاء روث الأبقار أمام منزل بيلوسي في سان فرانسيسكو، مطالبينها بدعم وقف إطلاق النار في غزة، وحمل متظاهرون لافتات مطالبين فيها بالكف عن تسليح دولة الاحتلال.

وكتب أحد الأشخاص: "حسنا، حصلت نانسي بيلوسي اليوم على هدية ضخمة من شعب أمريكا؛ 300 رطل من الفضلات ورسالة. "أوقفوا تسليح إسرائيل!".

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وكتب آخر: "مستوحاة من إخواننا وأخواتنا الفرنسيين تم تسليم 300 رطل من البراز إلى منزل نانسي بيلوسي هذا الصباح. هذا يلخص سمعتها في سان فرانسيسكو في هذه المرحلة. وقف تسليح دولة الاحتلال".

Today protesters delivered 300 pounds of crap to Nancy Pelosi’s house, demanding that she cut the shit and stop arming Israel. pic.twitter.com/BUSwbP9byD — Read Let This Radicalize You (@JoshuaPHilll) February 16, 2024

نصف الأمريكيين البالغين يرون أن إسرائيل تجاوزت الحد في حربها على قطاع غزة

وكشف استطلاع لوكالة «أسوشيتد برس»، أن نصف المواطنين الأمريكيين البالغين يرون أن دولة الاحتلال تجاوزت الحد في عدوانها العسكري على قطاع غزة.

وفي سياق متصل، طالبت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، دولة الاحتلال الإسرائيلي بوقف هجومها الغاشم على مجمع ناصر الطبي بخان يونس في قطاع غزة فورا.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قالت منظمة الصحة العالمية أيضا: "نحاول الوصول لمجمع ناصر الطبي في خان يونس بعد العملية الإسرائيلية".

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية منذ قليل، بتجدد إطلاق النار من آليات إسرائيلية تجاه محيط مجمع ناصر الطبي بخان يونس.

صحة غزة تناشد المؤسسات الأممية إنقاذ مرضى مجمع ناصر الطبي

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة توقف المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي عن مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي القطاع، مشيرة إلى أنه أصبح تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.

وقالت الوزارة في بيان: "توقفت المولدات الكهربائية وانقطاع التيار الكهربائي بالكامل عن مجمع ناصر الطبي ونخشى وفاة 6 في العناية المركزة و3 في حضانة الأطفال في أي لحظة نتيجة توقف الأكسجين عنهم".

وأعلنت عن وفاة 3 مرضى في العناية المركزة نتيجة توقف الأوكسجين بسبب انقطاع الكهرباء في مجمع ناصر الطبي.

استهداف مجمع ناصر الطبي في غزة

وأضافت: "نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياة المرضى والطواقم باعتبار أن المجمع أصبح تحت سيطرته الكاملة الآن".

وتابع البيان: "نناشد كافة المؤسسات الأممية بسرعة التدخل لإنقاذ المرضى والطواقم في مجمع ناصر الطبي قبل فوات الأوان".

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد ذكرت في بيان صحفي أن الجيش الإسرائيلي استهدف قسم العظمية في مجمع ناصر الطبي ما أدى إلى مقتل أحد المصابين وإصابة العديد من المرضى.

وأدى الاستهداف أيضا لتلف أنبوب الأكسجين وتسريبه، ما أدى إلى انخفاض ضغط الأكسجين في المجمع وخاصة في قسم العناية المركزة، وتعرض المرضى للخطر نتيجة الاستهداف الإسرائيلي.