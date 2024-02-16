استمرار حملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية في أسيوط (صور)

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمديريات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بجميع فئاتهم في مراكز وقرى المحافظة.

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل هذه الفعاليات والندوات لزيادة الوعي المجتمعي بالزيادة السكانية غير المبررة التي تشهدها مصر والتي تلتهم جهد كبير لأعمال النهوض والتنمية مشيرًا إلى ضرورة التثقيف والتوعية للمواطنين وتبادل المعرفة بين الشباب والفتيات والنشء في القضايا السكانية وأهمية تنظيم الأسرة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠.

ندوات توعوية عن الزيادة السكانية



وفي هذا الإطار واصلت وحدة السكان بمركز أسيوط تنظيم ندوات توعوية عن الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة وفوائدها الإيجابية وإخطارها السلبية على الأسرة والمجتمع ضمن حملة تنمية الأسرة المصرية انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبإشراف حسني درويش رئيس مركز أسيوط، وعبد الرحمن هريدي سكرتير عام المركز والمشرف على وحدة السكان بالمركز وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة بقيادة هاجر محروس مدير المكتبة حيث تم تنفيذ ندوات بمدرسة مسرع الإعدادية المشتركة عن التعداد السكاني والخصائص السكانية وتنظيم الأسرة والصحة والإنجابية وصحة الشباب والمراهقين والتعليم والإعلام والتواصل الاجتماعي

كما ناقشت الندوة ونفذت حوار مع طلاب الدمج ومعرفة أي عقوبات من المدرسة والمرور على معرفة احتياجاتهم وذلك بحضور فتحي صلاح عامر عضو المجلس القومي للسكان ونشأت محمود رئيس الوحدة المحلية ببنى حسين وآمال حمدي مدير وحدة السكان بمركز أسيوط ومنى عبد المالك عباس مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز وسميرة شوقي مسئولة وحدة السكان بالمركز.

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