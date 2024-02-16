الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

استمرار حملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية في أسيوط (صور)

ندوات عن التوعية
ندوات عن التوعية بالصحة الإنجابية بأسيوط، فيتو

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الهيئات والمديريات والجهات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تقديم خدمات أفضل للمواطنين بجميع فئاتهم في مراكز وقرى المحافظة. 

 

 

ولفت محافظ أسيوط إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مثل هذه الفعاليات والندوات لزيادة الوعي المجتمعي بالزيادة السكانية غير المبررة التي تشهدها مصر والتي تلتهم جهد كبير لأعمال النهوض والتنمية مشيرًا إلى ضرورة التثقيف والتوعية للمواطنين وتبادل المعرفة بين الشباب والفتيات والنشء في القضايا السكانية وأهمية تنظيم الأسرة خاصة مع اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان وتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لاستراتيجية مصر ٢٠٣٠.

 

ندوات توعوية عن الزيادة السكانية 


وفي هذا الإطار واصلت وحدة السكان بمركز أسيوط تنظيم ندوات توعوية عن الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة وفوائدها الإيجابية وإخطارها السلبية على الأسرة والمجتمع ضمن حملة تنمية الأسرة المصرية انطلاقًا من رؤية وزارة التنمية المحلية وتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية وبإشراف حسني درويش رئيس مركز أسيوط، وعبد الرحمن هريدي سكرتير عام المركز والمشرف على وحدة السكان بالمركز وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة بقيادة هاجر محروس مدير المكتبة حيث تم تنفيذ ندوات بمدرسة مسرع الإعدادية المشتركة عن التعداد السكاني والخصائص السكانية وتنظيم الأسرة والصحة والإنجابية وصحة الشباب والمراهقين والتعليم والإعلام والتواصل الاجتماعي 

تنظيم ندوات توعوية عن الزيادة السكانية بساحل سليم في أسيوط

تنظيم ندوات توعوية بمدارس أسيوط للسيطرة على الزيادة السكانية

 

كما ناقشت الندوة ونفذت حوار مع طلاب الدمج ومعرفة أي عقوبات من المدرسة والمرور على معرفة احتياجاتهم وذلك بحضور فتحي صلاح عامر عضو المجلس القومي للسكان ونشأت محمود رئيس الوحدة المحلية ببنى حسين وآمال حمدي مدير وحدة السكان بمركز أسيوط ومنى عبد المالك عباس مدير وحدة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمركز وسميرة شوقي مسئولة وحدة السكان بالمركز.

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسيوط استراتيجية مصر الرئيس عبدالفتاح السيسي الزيادة السكانية القضايا السكانية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تنظيم ندوات توعوية خطورة الزيادة السكانية عصام سعد محافظ أسيوط محافظ أسيوط وحدة السكان

مواد متعلقة

إحالة 28 طبيبا وممرضا تغيبوا عن العمل بمستشفيات أسيوط للتحقيق

جامعة أسيوط تطلق مشروعا بحثيا بالتعاون مع كارديف ميتروبوليتان

سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على بعض المناطق بأسيوط (فيديو)

جامعة أسيوط تستقبل لجنة التعليم العالى لبحث اعتماد لائحة كلية العلوم والتكنولوجيا

مش هنشتري دباديب، ركود بمحال هدايا الفلانتين في أسيوط بسبب ارتفاع الأسعار (فيديو)

ضمن الموجة 22.. تنفيذ 14 قرار إزالة لتعديات على أملاك الدولة بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد معرض منتجات الأسر المنتجة بالديوان العام (صور)

شبهة جنائية، مصرع شاب كفيف سقط من الطابق العاشر بأسيوط

الأكثر قراءة

وصول جثمان مريم مجدي ضحية الأمومة والقتل غدرا في سويسرا إلى مطار القاهرة

ساويرس ناعيا المعارض الروسي أليكسي نافالني: اللهم انتقم من قاتله

تحرك عاجل من محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب رفح

أماكن سقوط الأمطار المتوسطة غدا السبت

زفاف إلى القبر، عريس أسيوط أوصل عروسه للكوافير وتوفي قبل الفرح بساعتين

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

عمرو دياب يغني ما بتغبش لأول مرة لايف على مسرح المنارة

Advertisements

منوعات

المزيد

رقصة لعريس في حفل زفافه تخطف الأنظار بالكويت (فيديو)

حقيقة العثور على أحفورة لسحلية عمرها 280 مليون عام

العثور على رفات والد الإسكندر المقدوني

بسبب تغريدة عن غزة، وزير فرنسي يتهم بنزيمة بأنه "إخواني"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

سعر الدينار الكويتي مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الجمعة 16-2-2024

تعرف على سعر القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

يقوي العظام ويحمي من السرطان.. 8 فوائد صحية للشمر (إنفو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الدمل في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشاكل

منها الإخلاص في طاعة الله، ما هى صفات عباد الله المُخلَصين؟

برنامج الطريق إلى الله، الدكتور رمضان البيه يتحدث عن نورانية رسول الله (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية