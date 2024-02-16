الجمعة 16 فبراير 2024
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رياضة

أول تعليق من أرتيتا عن إمكانية تعاقد آرسنال مع مبابي

أرتيتا، فيتو
أرتيتا، فيتو

علق ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق آرسنال الإنجليزي على اهتمام ناديه بضم كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، نهاية الموسم الجاري.

وسئل أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: "هل ستكون مهتما بضم مبابي حتى إذا كنا نعرف أين سيذهب بعد باريس؟".

ورد المدرب الإسباني ضاحكا: "هل تعلم بالفعل أين سيذهب؟"، قبل أن يضيف: "لاعب بقيمة مبابي يدفعنا بالطبع للنقاش حول إمكانية ضمه ولكن كما قلت يبدو أنه يسير في طريق مختلف".

واستدرك: "لكن لم لا نفكر في ضمه! فإذا أردنا أن نكون أفضل فريق فإننا بحاجة للتعاقد مع أفضل اللاعبين والمواهب".

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وأوضح المدير الفني لآرسنال: "لم أناقش هذا الموضوع، لكن ربما يناقشه المدير الرياضي إيدو مع ملاك النادي".

وختم أرتيتا تصريحاته: "لا توجد مشاكل لدينا، فالجميع يريد اللعب لآرسنال، وعلى الأقل اللاعبون الذين نتفاوض معهم وذلك بسبب تاريخ النادي وإنجازاته في الماضي".

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي في 30 يونيو المقبل.


مشجع إيفرتون يعترف بالحماقة فى حق صلاح

ووفق ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" لمتابعة القضية، أن المشجع اعترف بتوجيه إهانات عنصرية بحق محمد صلاح، وتم ضبطه من خلال الكاميرات، واعترف لاحقا بفعلته بعدما أنكر أكثر من مرة، وقال: فعلت ذلك لأنني أحمق.

وقررت المحكمة منعه من الاقتراب لأي مباراة يلعبها نادي إيفرتون أكثر من ميل واحد، وكذلك لا يقترب من محطة "ليفربول لايم ستريت" في أيام المباريات، ويجب عليه تسليم جواز سفره عندما تقام مباريات دولية خارج المملكة المتحدة.

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ونقلت "بى بى سي" عن المدعية العامة أنجيلا كونلان قولها: تصرف المشجع تجاه محمد صلاح مشين للغاية، ولا شك في أنه يعتبر نفسه مشجعًا مخلصًا لـ إيفرتون، لكن أفعاله تجلب العار لناديه المفضل.

يشار إلى أن نادي وست هام البريطانى كان قد منع أحد مشجعيه في 2020 من دخول ملعبه بسبب إساءات عنصرية وجهها للنجم محمد صلاح في مباراة جمعت الفريق بمدينة ليفربول.

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أرسنال الإنجليزى باريس سان جيرمان كيليان مبابي فريق ارسنال ميكيل أرتيتا

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