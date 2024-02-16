نجم ليفربول أفضل لاعب في يناير بالدوري الإنجليزي

اختير ديوجو جوتا لاعب ليفربول كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر يناير الماضي.

وتفوق جوتا على كل من كيفن دي بروين، لاعب خط وسط مانشستر سيتي، وريتشارليسون (توتنهام)، إيليا أديبايو (لوتون تاون)، كونور برادلي (ليفربول) وجابرييل دوس سانتوس (أرسنال).



وكان جوتا مؤثرًا رفقة ليفربول طوال شهر يناير، حيث سجل 3 أهداف أمام كل من، تشيلسي وبورنموث، إذ ساهم في فوز الريدز بـ3 مباريات بالبريميرليج خلال الشهر الماضي

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مشجع إيفرتون يعترف بالحماقة فى حق صلاح

ووفق ما نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" لمتابعة القضية، أن المشجع اعترف بتوجيه إهانات عنصرية بحق محمد صلاح، وتم ضبطه من خلال الكاميرات، واعترف لاحقا بفعلته بعدما أنكر أكثر من مرة، وقال: فعلت ذلك لأنني أحمق.

وقررت المحكمة منعه من الاقتراب لأي مباراة يلعبها نادي إيفرتون أكثر من ميل واحد، وكذلك لا يقترب من محطة "ليفربول لايم ستريت" في أيام المباريات، ويجب عليه تسليم جواز سفره عندما تقام مباريات دولية خارج المملكة المتحدة.

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ونقلت "بى بى سي" عن المدعية العامة أنجيلا كونلان قولها: تصرف المشجع تجاه محمد صلاح مشين للغاية، ولا شك في أنه يعتبر نفسه مشجعًا مخلصًا لـ إيفرتون، لكن أفعاله تجلب العار لناديه المفضل.

يشار إلى أن نادي وست هام البريطانى كان قد منع أحد مشجعيه في 2020 من دخول ملعبه بسبب إساءات عنصرية وجهها للنجم محمد صلاح في مباراة جمعت الفريق بمدينة ليفربول.