السبت 17 فبراير 2024
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فوانيس رمضان في المنيا شكل تاني.. "بوجي وطمطم" تغزو الأسواق.. وباربي ودياسطي أحدث الأشكال (فيديو وصور)

أسعار زينة رمضان
أسعار زينة رمضان في محافظة المنيا، فيتو

تزدان أسواق محافظة المنيا بفوانيس رمضان متنوعة الألوان والأشكال، وتشهد إقبالًا كبيرًا من الأسر، خاصة الأطفال.

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 وتتراوح أسعار الفوانيس في المنيا ما بين 25 إلى 500 جنيه، حيث يُمكن العثور على مجموعة متنوعة من الشخصيات المشهورة مثل بكار وبوجي وطمطم وبسنت ودياسطي وفطوطة.

فوانيس رمضان في المنيا، فيتو 

وشهدت أسعار زينة رمضان في المنيا لعام 2024 ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالعام الماضي، ووصل ارتفاع بعض المنتجات إلى 100%، مع زيادة عامة تفوق 50%. 

وتقدم الأسواق والمتاجر في محافظة المنيا تشكيلة غير مسبوقة من الديكورات التي تتوافق مع التطورات الحديثة في صناعة الفوانيس والزينة.

 

زينة رمضان في محافظة المنيا، فيتو 


في مدينة ملوي بمحافظة المنيا، التي تعد واحدة من أشهر أماكن بيع المستلزمات الرمضانية والفوانيس. 

توجهت عدسة "فيتو" إلى أحد متاجر البيت في ملوي، والذي يعود ملكيته للحاج صلاح عوني، وهو أحد أكبر التجار المحليين الذي يقدم مجموعة واسعة من الفوانيس ومستلزمات شهر رمضان الكريم.
 

ا خالد، أحد بائعي زينة رمضان في ملوي جنوب محافظة المنيا، فيتو  

 

البائعون أشاروا إلى الأهمية الكبيرة التي تحملها فوانيس رمضان في تعزيز روح التلاحم والفرح في الأسرة خلال الشهر المبارك. وبالرغم من وجود فوانيس قديمة لدى البعض، يُفضل الكثيرون شراء فوانيس جديدة لإضفاء أجواء مميزة وسعادة على منازلهم، خاصة للأطفال.
 

الحاج عصام أبو المجد فؤاد، فيتو 

وأوضح "عصام أبو المجد فؤاد"، تاجر متخصص في بيع الفوانيس ومستلزمات شهر رمضان في مدينة ملوي، أن أسعار الفوانيس قد ارتفعت بشكل متوسط عن الأعوام السابقة.

فوانيس رمضان في المنيا شكل تاني 

وتابع: ففي الماضي، كانت صناعة الفوانيس بسيطة وغير مكلفة، ولذلك كانت تُباع بأسعار منخفضة، أما الآن، فقد أصبحت الأسعار مرتفعة، حيث تتراوح بين 15 جنيها حتى 500 جنيه.

أشكال فانوس رمضان في المنيا 

أشكال زينة رمضان في محافظة المنيا 2024, فيتو 

وأضاف "رشوان" أن الشخصيات الكرتونية مثل بكار وبوجي وطمطم وبسنت ودياسطي وفطوطة وفؤاد المهندس تحظى بشعبية كبيرة وتُباع كفوانيس رمضان، خاصةً بين الأطفال.

التطور الحديث في صناعة الفوانيس والزينة

الحاج صلاح عوني أحد تجار بيع المستلزمات الرمضانية في ملوي، فيتو 

وحول توضيح أكثر حول التطور الحديث في صناعة الفوانيس والزينة. أجاب صلاح عوني، صاحب مكتبة عوني بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا قائلًا: يشهد قطاع صناعة الفوانيس والزينة تطورًا حديثًا في السنوات الأخيرة، ويتعلق هذا التطور بعدة جوانب، بما في ذلك التصميم والتقنية والمواد المستخدمة.

1. التصميم: يتم تصميم الفوانيس والزينة بأشكال وألوان مبتكرة ومتنوعة تتناسب مع ذوق المستهلكين المعاصرين، يتم استخدام تقنيات التصميم المبتكرة لإنتاج فوانيس ذات أشكال هندسية معقدة، وزخارف متقنة، وتفاصيل دقيقة، يتم استخدام الألوان الزاهية والأضواء المتلألئة لإضافة لمسات جمالية وإبداعية إلى الفوانيس.

2. التقنية: يتم استخدام التكنولوجيا في صناعة الفوانيس والزينة لتوفير مزايا إضافية، يتم تجهيز بعض الفوانيس بأضواء LED عالية الجودة والتي تتيح تغيير الألوان والتأثيرات الضوئية المتنوعة، كما يتم استخدام الأجهزة الإلكترونية لإضفاء مؤثرات صوتية وموسيقية على الفوانيس، مما يعزز جو الاحتفال والفرحة.

3. المواد: يتم استخدام مجموعة واسعة من المواد في صناعة الفوانيس والزينة الحديثة، بالإضافة إلى الورق التقليدي والمعروف، يتم استخدام المواد البلاستيكية عالية الجودة والزجاج الملون والمعادن والأقمشة وحتى الألياف الضوئية لإنتاج فوانيس وزينة متميزة وفريدة.

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