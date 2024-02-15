الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

تكريم فريق جامعة بنها الأهلية لحصوله على المركز الثاني في هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم

جامعة بنها الأهلية،
جامعة بنها الأهلية، فيتو

كرم الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، والدكتورة سهير شعراوي نائب رئيس مجلس الأمناء، والدكتور جمال سوسه القائم بعمل رئيس الجامعة، فريق طلاب الجامعة لحصوله على المركز الثاني في هاكاثون التقنيات الناشئة لذوي الهمم بمشاركة 20 جامعة حكومية وأهلية وخاصة.

بنها تعلن أسماء الجامعات الفائزة في هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم

جامعة بنها تختتم اليوم فعاليات "هاكاثون التقنيات الناشئة" لتمكين ذوي الهمم


جاء ذلك بحضور الدكتور سليمان مصطفى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمد سعيد مدير برنامج كلية الهندسة.


وقد حصل فريق جامعة بنها الأهلية على المركز الثاني في مسار الإتاحة والترفيه ضمن فعاليات الهاكاثون بمشروع نظارة ذكية لمساعدة الشخص غير القادر على الأبصار فكرته مستوحاة من كارتون الفأر الطباخ "روتاتيو" وتم تنفيذها عن طريق تزويد النظارة بكاميرا وتوصيلها بوحدة تحكم مركزية تعمل على تحليل البيانات وإرسال الإشارات إلى أربع أساور مربوطة بالأربعة أطراف والتي بدورها تعطي اهتزازات تساعد الشخص على التوجيه للحركة في الاتجاه المناسب ليكون قادرا على الاعتماد على نفسه كما أن النظارة مزودة بكاشف للعملات وتحديد هوية الأشخاص لجعل فاقدى البصر قادرين على الاعتماد على أنفسهم بالإضافة أن النظارة تم تنفيذها بسعر مناسب ووزن خفيف وشكل مناسب لأكبر فئة ممكنة 
من جانبهم قدم مجلس الأمناء وأسرة الجامعة التهنئة للطلاب الفائزين في الهاكاثون، مؤكدين حرص إدارة الجامعة على توفير بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار بالإضافة إلى دعم ورعاية الطلاب المبتكرين والنوابغ في مختلف التخصصات.


أعضاء الفريق كيرلس ماجد عازر - بيير سمير - كارين سامح - عبد الرحمن أحمد - يوسف وليد تحت إشراف المهندسة  دينا النجار، محمد سعيد محمد   مدير البرامج الهندسية بجامعة بنها الأهلية. 

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الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية الدكتور جمال السعيد الدكتور محمد سعيد جامعة بنها الاهلية

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