حبس شخصين بتهمة الاتجار في النقد بالدقي

أمرت نيابة الجيزة بحبس شخصين يتبادلان العملات الأجنبية ضمن السوق السوداء، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

وكشفت التحقيقات ضبط «مصطفى. ف»، 25 سنة، مقيم بالهرم، بحوزته مليون جنيه و«عبدالفتاح. ح» 56 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بالدقي، وبحوزته 4800 دولار، وذلك أثناء قيام الأول بالتعامل مع الثاني لشراء النقد خارج السوق المصرفية، وبمواجهتهما أقرا بواقعة الضبط.

القبض على المتهمين في الدقي

تلقت الأجهزة الأمنية، اليوم الخميس، إخطارًا من قسم شرطة الدقي يفيد بضبط شخصين يتبادلان العملات الأجنبية ضمن السوق السوداء، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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تلقى اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية، إخطارًا من المقدم عمرو فاروق، رئيس مباحث الدقي، يفيد بضبط «مصطفى. ف»، 25 سنة، مقيم بالهرم، بحوزته مليون جنيه و«عبدالفتاح. ح» 56 سنة، صاحب شركة استيراد وتصدير، مقيم بالدقي، وبحوزته 4800 دولار، وذلك أثناء قيام الأول بالتعامل مع الثاني لشراء النقد خارج السوق المصرفية، وبمواجهتهما أقرا بواقعة الضبط وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

مواجهة الاتجار في العملة

ووضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، مجموعة من العقوبات؛ لمواجهة الاتجار بالعملة.

ونصت المادة 233 من قانون البنك المركزي على أن: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 10 سنوات، وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، أو المبلغ المالي محل الجريمة، أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

حبس وغرامة مشددة

ويُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـقانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.