الجمعة 16 فبراير 2024
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منوعات

طلع ممثل، قصة المشعوذة الإسرائيلية التي رددت تعويذات لإصابة السنوار بالشلل

المشعوذة الإسرائيلية،
المشعوذة الإسرائيلية، فيتو

تداول مستخدمون لشبكات التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا قيل إنه لـ مشعوذة إسرائيلية تقوم بأعمال سحر لإلحاق الضرر برئيس المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار.

يظهر في الفيديو من يبدو أنها امرأة مشعوذة، تضع صورة للسنوار وسط مائدة، وضعت عليها بعض الشموع، ومبخرة أطلقت فيها النار وتمثال جالس، وأخذت تردد بعض التعويذات غير المفهومة، وتشير بيدها لصورة السنوار وتقول "تقطيع تقطيع".

وجاء في التعليقات المرافقة "مشعوذة يهودية تقوم بعمل سحر لإصابة السنوار بالشلل".

وحصد هذا المنشور آلاف المشاركات ومئات آلاف المشاهدات على مواقع التواصل من فيسبوك وإكس.

ويأتي انتشار هذا الفيديو مع تزايد الضغوط الدولية من أجل وقف إطلاق نار في غزة.

لكن الفيديو ما هو إلا مشهد تمثيلي هزلي، ومن يظهر فيه ليس مشعوذة، بل هو ممثل ومصفف شعر إسرائيلي اسمه أور سلطاني، وفق ما ذكرته خدمة تقصي الحقائق التابعة لفرانس برس.

وعادة ما ينشر هذا الشاب على حساباته على مواقع التواصل، من فيسبوك وإنستجرام وتيك توك، مشاهد تمثيلية.

والثلاثاء، عرض جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة الأولى مقطع فيديو قال إنه يظهر السنوار داخل نفق في العاشر من أكتوبر، أي بعد ثلاثة أيام من الهجوم الذي شنته الحركة على جنوب إسرائيل.

وقال متحدث باسم الجيش في مداخلة متلفزة إن المشاهد التي تظهر السنوار، العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر، يسير داخل نفق مع قسم من عائلته، مصدرها كاميرا مراقبة عثر عليها خلال عملية للقوات الخاصة.

 

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يحيى السنوار مشعوذة إسرائيلية حركة حماس قطاع غزة مصفف شعر إسرائيلي أور سلطاني جيش الإحتلال الإسرائيلي

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