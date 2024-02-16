مؤلف مسلسل "غالية بـ100 راجل" يتبرأ من لوك سمية الخشاب ويكشف ما حدث (فيديو)

مسلسلات رمضان 2024، أثار لوك سمية الخشاب من مسلسل "غالية بـ100 راجل" حالة من الجدل وذلك بعد بالتزامن مع طرح البرومو الدعائي لمسلسلها الجديد "غالية بـ100 راجل"، وهو العمل التي تشارك به في موسم دراما رمضان 2024.

انقسمت الآراء حول إطلالة سمية الخشاب في برومو المسلسل، خاصة أن "اللوك" لا يتناسب مع الشخصية التي تجسدها خلال الأحداث، حيث تؤدي دور سائقة ميكروباص.

وفي رد لـ محمود حمدان، مؤلف مسلسل "غالية بـ100 راجل"، لـ"ET بالعربي" على الانتقادات قال إن الصور المتداولة لسمية الخشاب، عبر منصات التواصل الاجتماعي ليست حقيقية، ويبدو أنها معدلة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

Advertisements

وأضاف: "أنا مش هحرق القصة طبعًا، لكن أعتقد إن الصور المتداولة الناس عملتها بتقنية لتعديلها، أنا حضرت حاجات في المونتاج، والموضوع مش كده خالص، بالعكس هي عارفة الشخصية اللي بتلعبها كويس قوي ومركزة كويس قوي، هي وكل الممثلين اللي معاها".

وأكد أن سمية الخشاب، ستفاجئ جمهورها في رمضان 2024، "هي اجتهدت جدًّا في التحضير والتصوير، وسيكون المسلسل عودة قوية لها بعد غياب استمر 3 أعوام تقريبًا".

وطرحت قناة النهار عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، برومو مسلسل "غالية بـ100 راجل"، المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني للعام الجاري.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، من تأليف محمود حمدان وإخراج إبرام نشأت، بطولة الفنانة سمية الخشاب، ويشارك في بطولة العمل إلى جانبها عددًا من الفنانين منهم محمود عبد المغني وهالة فاخر وسما إبراهيم ومحمد رضوان ونانسي صلاح وأحمد عزمي.

وتلعب سمية الخشاب في المسلسل شخصية غالية أبو الدهب، وهي شخصية قوية، بنت بلد، بنت الحارة الشعبية والتي تواجه العديد من الأزمات في حياتها، خلال أحداث العمل.