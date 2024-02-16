الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

وظائف جديدة بجامعة أسوان تعرف على خطوات التقديم

جامعة أسوان، فيتو
جامعة أسوان، فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز عن وظائف قيادية وإشرافية بجامعة أسوان.

 

الوظائف المطلوبة 

وتضمنت الوظائف المطلوبة بجامعة أسوان ما يلي:

1-مدير عـــام المكتبات
2- مدير عـــام الحسابات والموازنة
3-مدير عـــام مكتب رئيس الجامعة
4-مدير عـــام الدراسات العليا والبحوث
5- مدير عـــام العلاقات العلمية والثقافية
6- مدير عـــام مشروعات البيئة
7- مدير عـــام الشؤون الطبية
8- مدير عـــام الإدارة العامة للشؤون الهندسية
9- مدير عـــام المدن الجامعية التغذية
10- مدير عـــام رعاية الطلاب

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وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن خطوات التقديم للوظائف المعلن عنها وذلك من خلال جامعة أسوان – الإدارة العامة للموارد البشرية – الأمانة الفنية للجنة القيادات – صحاري المبني الإداري من الساعة التاسعة ص حتي الثانية ظهرًا.

 

خطوات التقديم للوظائف

وعلي راغبي التقدم لهذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض بالأمانة الفنية للجنة القيادات علي أن يقدم الطلب باسم  الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة مستوفي الدمغة والمستندات المطلوبة علي ان تسلم باليد ولن يلتفت الي الطلبات السابق تقديمها قبل تاريخ نشر الإعلان أو بعد انتهاء تاريخ النشر أو التي ترد بالبريد وتقبل الطلبات سواء كان المتقدم من الجامعة أو من خارج الجامعة.

 

مواعيد انتهاء التقديم 

وأكد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن آخر موعد للتقديم للوظائف المعلن عنها يوم 14 مارس المقبل.

 

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الدكتور صالح الشيخ المركزي للتنظيم والادارة وظائف قيادية الادارة العامة للشئون الهندسية

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