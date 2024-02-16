زوجة البغدادي: داعش انتهى ولن تقوم له قائمة (فيديو)

كشف أسماء محمد زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، تفاصيل عن أخطر إرهابي في العقد الماضي، كما فضحت أسرار التنظيم في مقابلة حصرية بثتها العربية، أمس الخميس.

وعند سؤالها عن رسالتها إلى النساء في مخيم الهول ومخيمات أخرى، واللاتي مازلن يؤمن بفكر التنظيم، أجابت قائلة إن "هذا التنظيم تاريخ أسود وانتهى".

زوجة زعيم داعش لــ #العربية: تنظيم #داعش انتهى ولن تقوم له قائمة بعد اليوم.. وعلى النساء أن يتعظن من الكم الهائل من الأرامل والأيتام pic.twitter.com/TCeNVN89RI Advertisements February 15, 2024

وأضافت أن "على النساء أن تثقف نفسها أكثر وأن لا تنجر خلف هذا الحلم والوهم"، وتابعت "هذا التنظيم انتهى وأعتقد أنه لن تقوم له قائمة بعد اليوم".

كذلك أشارت إلى أن على النساء ان تنظرإلى الجيل القادم وسط كم هائل من الأطفال الأيتام.

وكانت أسماء التي تزوجت عام 1999 بإبراهيم كشفت في مقابلتها أن زوجها اعتقل من قبل القوات الأمريكية، من دون سبب في 2004.

"أفكاره تغيرت بعد السجن"

كما أوضحت أن أفكاره تغيرت بشكل تام بعد سنتين من خروجه من السجن. ولفتت إلى أن حياتها معه لم تكن مستقرة منذ عام 2008.

يذكر أن زعيم التنظيم الذي سيطر على مساحات واسعة في العراق وسوريا عام 2014، معلنًا "خلافته" المزعومة حينها، كان قتل في أكتوبر 2019، بعد تنفيذ الولايات المتحدة عملية خاصة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأعلن حينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن فرقة كوماندوس من القوات الأمريكية رصدته ولاحقته، إلا أن الأخير فجر نفسه مع زوجتيه وابنه.