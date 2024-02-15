أحمد سعد وأصالة يتصدران اليوتيوب بـ سبب فرحتي (فيديو)

نجحت المطربة أصالة نصري، في تصدر تريند اليوتيوب، بأغنيها الجديدة مع الفنان أحمد سعد، التى طرحتها بعنوان “سبب فرحتي”، عبر قناتها الرسمية

في هذا السياق، وصلت الأغنية في تصدر التريند السادس، عبر منصة اليوتيوب، وذلك بعد ساعات من طرحها احتفالًا بعيد الحب، ووصلت أيضًا نسبة مشاهدتها لمليون مشاهدة.

كلمات أغنية “سبب فرحتي”



وتقول كلمات الأغنية: “يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك، انت ألامان وباختصار لو كله مال، بسند عليك، انت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري، انا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك، انا كنت مين، قبل اما اشوف عينِك والين، قبل اما تيجي تنوري، قلبي وتمليني بحنين، ده بكلمتين، بتهوني الوقت الحزين، يا حبيبتي واما بتضحكي، بتحلّي ف عنيا السنين”

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وكانت أشعلت الفنانة السورية أصالة نصري، خشبة مسرح “أرينا 360 مول”، وأحيت الفقرة الغنائية الثانية ضمن خامس حفلات مهرجان “فبراير الكويت 2024” الذي تنظمه شركة “روتانا” للصوتيات والمرئيات.

وأطلت أصالة بفستانها الأحمر وصوتها الدمشقي المليء بالعبق والفخامة والإحساس، لتشدو بأول أغنية إهداء منها للكويت حملت عنوان “أنا لا طريت اسم الكويت”.

وقالت مخاطبة جمهورها: “اشتقت لكم، وإن شاء الله فبراير الكويت يكمل كل العمر بالسعادة والنجاح، والفرحة بقلوبكم ما تتزحزح... قولوا آمين”.

وتابعت: “Happy Valentines” ثم تهديهم وتهدي زوجها الشاعر والمخرج فائق حسن أغنية «سواها قلبي» التي أشعلت القاعة تصفيقًا وغناءً معها، لتتبعها بأغنية “اشتقت لك، ويا مجنون” التي أهدتها أيضًا لجمهورها.

بعد ذلك أطل الفنان أحمد سعد على خشبة المسرح مجددًا ليشاركها غناء أغنيتهما المشتركة الأخيرة التي سجلت خصيصى في عيد الحب وهي بعنوان “سبب فرحتي”، لتكون خشبة مسرح “فبراير الكويت 2024” هي أول مكان يقدمونها معًا.

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