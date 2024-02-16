حقيقة طلب الشناوي الحصول على 50 مليون جنيه للتجديد مع الأهلي

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق ومقدم برنامج 90+، عن حقيقة طلب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محمد الشناوي في الحصول على 50 مليون جنيه.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ المُذاع عبر قناة "النهار": "الأهلي نفى طلب محمد الشناوي بشأن الحصول علي 50 مليون جنيه للموافقة على تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل".

وتابع: "الأهلي نفى تمامًا طلبات الشناوي بالحصول على 50 مليون جنيه في الموسم من أجل تمديد التعاقد مع النادي الأهلي، بالعكس تمامًا ولم يحدث هذا الموقف".

Advertisements

وأوضح: "محمد الشناوي حاليًّا يحصل على 16 مليون جنيه في الموسم بخلاف حملات الإعلان التي تصل إلى 10 ملايين جنيه".

وحرص محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي على تدعيم زميله مصطفى شوبير قبل مواجهة شباب بلوزداد الجزائري المرتقبة اليوم الجمعة في الجولة الرابعة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويغيب الشناوي عن الأهلي هذه الفترة بسبب الإصابة بخلع في الكتف في حين سيتواجد مصطفى شوبير أساسيًّا في تشكيلة الأهلي.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتقام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير الجاري.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

وتذاع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري على شبكة قنوات قناة bein sport القطرية التي تمتلك حق إذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويعاني مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي لازمة غياب عدد كبير من اللاعبين خلال مواجهة شباب بلوزداد، مساء اليوم الجمعة في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

غيابات الأهلي أمام شباب بلوزداد

ويغيب 11 لاعبًا عن الأهلي بقائمة الفريق في مباراة شباب بلوزداد بالجزائر في دوري أبطال أفريقيا وذلك لإصابات مختلفة

ويغيب عن الأهلي كل من: وسام ابو علي ومحمد الشناوي ومحمود متولي وأحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وخالد عبد الفتاح ومحمد الضاوي كريستو وبيرسي تاو وديانج للإصابة، بينما يغيب الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي بسبب عدم القيد في القائمة الأفريقية.

قائمة الأهلي أمام شباب بلوزداد

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف.

خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة.

خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة" وكريم نيدفيد ومصطفي أبو الخير ورضا سليم.

خط الهجوم: حسين الشحات وأنتوني موديست وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر ومحمود عبدالمنعم "كهربا".

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، التي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الفريق الأحمر 5 مباريات ببطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الحالي حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين، وأحرز لاعبوه 11 هدفًا ودخل مرماه هدف واحد فقط.

مباريات الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الأهلي 3-0 سان جورج الإثيوبي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 4-0 سان جورج الإثيوبي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 ميدياما الغاني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 1-1 يانج افريكانز التنزاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 0-0 شباب بلوزداد الجزائري الجولة الثالثة بدور المجموعات

مشوار شباب بلوزداد الجزائري بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق شباب بلوزداد الجزائري خمس مباريات حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في مباراتين وأحرز لاعبوه 10 أهداف ودخل مرماه 3 أهداف.

مباريات شباب بلوزداد بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- شباب بلوزداد 3 -1 Bo Rangers F.C ذهاب دور الـ 32

2- شباب بلوزداد 3-1 Bo Rangers F.C إياب دور الـ 32

3- شباب بلوزداد 3-0 يانج أفريكانز الجولة الأولى بدور المجموعات

4- شباب بلوزداد 1-2 ميدياما الغاني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- شباب بلوزداد 0-0 الأهلي الجولة الثالثة بدور المجموعات

ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا

- الأهلي: 5 نقاط من ثلاث مباريات

2- يانج أفريكانز: 5 نقاط من أربع مباريات

3- ميدياما: 4 نقاط من أربع مباريات

4- شباب بلوزداد: 4 نقاط من 3 مباريات.