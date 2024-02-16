باريس سان جيرمان يستهدف نجم برشلونة بعد رحيل مبابي

كشفت تقارير صحفية أن نادي باريس سان جيرمان يسعي لاستثمار الأموال التي سيوفرها من الرحيل الوشيك لنجمه كيليان مبابي، في إبرام صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويستهدف "بي إس جي"، بحسب صحيفة "ذا أتلتيك" الإنجليزية، عددًا من النجوم للتعاقد معها خلال الصيف المقبل، يأتي في مقدمتها لاعب وسط برشلونة.

وأضافت أن القائمة تضم جافي لاعب وسط برشلونة ومنتخب إسبانيا، الذي يغيب حتى نهاية الموسم الجاري، بسبب إصابة بقطع في الرباط الصليبي.

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وأوضحت الصحيفة أن البارسا لا يفكر في الاستغناء عن جافي، لأنه مستقبل الفريق وركيزة أساسية، وكذلك اللاعب لا ينوي الرحيل.

تابعت: "الأزمة المالية التي يمر بها النادي الكتالوني، واستعداد باريس لتقديم عرضًا مغريًا قد يغير هذه الخطط والحسابات".

وأفادت بأن جافي يرتبط بتعاقد مع برشلونة ينتهي في صيف 2026.

ورغم صغر سن جافي فإنه فرض نفسه بقوة ليكون ركيزة أساسية في آخر 3 مواسم لعب خلالها 111 مباراة مع فريقه بخلاف 27 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا.

وقرر النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، الرحيل عن النادي الباريسي، عقب نهاية الموسم الجاري والذي سيشهد نهاية عقده مع البي إس جي.

وأبلغ مبابي، ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، بقراره النهائي بشأن استمراره مع النادي الباريسي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كيليان مبابي، مع باريس سان جيرمان، في يونيو المقبل 2024.

تعليق ناصر الخليفي على رحيل مبابي

وقال روثين فلامي، الصحفي بقناة RMC، إن رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، أخبرني بوجود خيبة أمل من قرار مبابي.

وأشار فلامي إلى أن ناصر الخليفي شدد على كونه رجل أعمال، واعتاد بالفعل على فكرة خسارة جزء من استثماره في بعض الصفقات.

وأشاد ناصر الخليفي بموقف نجم الفريق كيليان مبابي، وأعرب عن تقديره له، لأن اللاعب جاء ليعلن قراره وجها لوجه أمام رئيس باريس سان جيرمان.

وأكد روثين فلامي، أن باريس سان جيرمان لن يعاقب مبابي على موقفه بالرحيل بنهاية الموسم الجاري، كما أن ناصر الخليفي سعيد بإجمالي استثماراته.

مبابي يوافق على الانتقال إلى ريال مدريد

وافق كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، على الانضمام لصفوف ريال مدريد، بداية من الموسم الجديد.

ورغم ثقة باريس سان جيرمان خلال الفترة الماضية، بشأن إقناع مبابي بالتجديد، لكن اللاعب الفرنسي صمد أمام العروض المغرية، وقرر الرحيل بالمجان.

وبحسب ماتيو موريتي، الصحفي بشبكة "ريليفو" الإسبانية، فإن مبابي وافق بالفعل على الانضمام لصفوف ريال مدريد، وقال "نعم" حيث يريد النجم الفرنسي الذهاب للنادي الأبيض.

وأضاف: "بعد ضمان مستقبل كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وتمديد تعاقده مع النادي، كان فلورنتينو بيريز رئيس الملكي متفائلا بشأن ضم مبابي، وكان الشعور أن كيليان سيصل، وأن الفترة الطويلة من المفاوضات ستؤتي ثمارها بالنهاية".

وأوضح: "لا تزال تفاصيل الاتفاق بين الطرفين كيليان مبابي وريال مدريد بحاجة إلى الانتهاء منها، وهو ما سيحدث في الأسابيع المقبلة، خصوصًا أن القرار الأصعب بمغادرة باريس سان جيرمان تم اتخاذه بالفعل".