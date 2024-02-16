أياكس الهولندي يسقط في فخ التعادل في دوري المؤتمر

دوري المؤتمر، سقط أياكس أمستردام الهولندي في فخ التعادل على أرضه مع ضيفه بودو جليمت النرويجي (2-2)، مساء الخميس، ضمن منافسات دور خروج المهزوم ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وسجل ألبرت جرونبيك هدفين لبودو جليمت في الدقيقتين 16 و63، فيما سجل برانكو فان دن بومان هدف أياكس الأول من ضربة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد ذلك بسبع دقائق سجل ستيفن برجوين هدف التعادل لأياكس.

Advertisements



وفي مباراة أخرى بنفس الدور، حقق دينامو زغرب الكرواتي فوزا ثمينا خارج أرضه على ريال بيتيس (1-0).

وسجل برونو بيتكوفيتش هدف المباراة الوحيد لدينامو زغرب في الدقيقة 75 من ضربة جزاء.

وخيم التعادل السلبي على مواجهة سيرفيت جنيف السويسري وضيفه لودوجوريتس البلغاري، فيما فاز مكابي حيفا على ضيفه جينت البليجيكي (1-0).

وتقام مباريات الإياب لهذ الدور يوم الخميس المقبل، فيما عدا مباراة جينت ومكابي حيفا التي ستقام يوم الأربعاء.

وأسفرت قرعة الدور المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي التي أجريت بالمقر الرئيسي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات مثيرة.

وجاءت مواجهات الدور المؤهل لدور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي كالتالي

أياكس أمستردام الهولندي ضد بودو جليمت النرويجي

مولده النرويجي ضد ليجيا وارسو البولندي

أولمبياكوس اليوناني ضد فرينكفاروزي المجري

ريال بيتيس الإسباني ضد دينامو زغرب الكرواتي

سيرفيت السويسري ضد لودوجوريتس رازجراد البلغاري

شتورم جراتس النمساوي ضد سلوفان براتيسلافا السلوفاكي

يونيون سانت جيلواز البلجيكي ضد آينتراخت فرانكفورت الألماني

مكابي حيفا ضد جينت البلجيكي

تفاصيل قرعة الدور المؤهل لدور الـ16 من دوري المؤتمر الأوروبي

وتضم قرعة الدور المؤهل لدور الـ16 من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، 16 فريقا، وهي الفرق الثمانية التي احتلت المركز الثاني في دور المجموعات من دوري المؤتمر، والتي سيتم اعتبارها كفرق مصنفة، بجانب الفرق الثمانية التي احتلت المركز الثالث في دور المجموعات للدوري الأوروبي، وسيتم اعتبارها غير مصنفة.

والفرق الثمانية المصنفة هي بودو جليمت النرويجي ودينامو زغرب الكرواتي وفرينكفاروزي المجري وآينتراخت فرانكفورت الألماني وجينت البلجيكي وليجيا وارسو البولندي ولودوجوريتس رازجراد البلغاري وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي.

وستكون الفرق الثمانية غير المصنفة، أياكس أمستردام الهولندي ومكابي حيفا ومولده النرويجي وأولمبياكوس اليوناني وريال بيتيس الإسباني وسيرفيت السويسري وشتورم جراتس النمساوي ويونيون سانت جيلواز البلجيكي.

وتنص لوائح القرعة على عدم إمكانية وقوع فريق في مواجهة فريق آخر من نفس بلده.

وتقام فعاليات الدور المؤهل لدور الستة عشر من مباراتي ذهاب وإياب، وفي حال التعادل بين الفريقين في مجموع المواجهتين سيتم اللجوء إلى وقت إضافي ثم ركلات الجزاء.

وتقام مباريات الذهاب يوم 15 فبراير 2024 على أن تقام لقاءات الإياب يوم 22 من الشهر ذاته.

وسينضم الفائزون من المواجهات الثماني إلى الفرق الثمانية التي تصدرت مجموعاتها في دور الستة عشر من البطولة القارية، حيث ستجرى قرعة هذا الدور يوم 23 فبراير المقبل.

وتصدر ليل الفرنسي ومكابي تل أبيب وفيكتوريا بلزن التشيكي وكلوب بروج البلجيكي وأستون فيلا الإنجليزي وفيورنتينا الإيطالي وباوك سالونيكا اليوناني وفنربخشة التركي، المجموعات الثماني لدوري المؤتمر.