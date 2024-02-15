فينجر: أحلم بمنافسة منتخبات أفريقيا على لقب كأس العالم

كأس الأمم الأفريقية، أشاد أرسين فينجر رئيس لجنة التطوير داخل الفيفا، بالأداء والمستوى الفني لبطولة كأس أمم أفريقيا، التي أقيمت مؤخرا في كوت ديفوار، وتوج بها صاحب الأرض.

وقال فينجر في مقابلة بالفيديو للمركز الإعلامي للفيفا "هناك تقدم ملحوظ عن البطولة الماضية، فى المستوى والتنظيم وجودة الملاعب".

وأضاف: "كانت المستويات متقاربة، لدرجة تجعل من الصعب التوقع بنتيجة أي مواجهة قبلها، وحتى خلال المباراة، كان من الصعب التنبؤ بالفائز".

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وتابع: "هناك تطور في المستوى، وهو ما يظهر عمق المواهب داخل الدول المشاركة.. على سبيل المثال نجد الرأس الأخضر، الذي لا يزيد عدد سكانه عن نصف مليون نسمة، ولكنهم قدموا أداء استثنائيا".

وشدد: "بالفعل تطور مسابقات الأندية، لعب دورا في زيادة المستوى الفني لبطولة أمم أفريقيا، وبالفعل هناك دوريات قوية، ونحن نريد ذلك".

وذكر مدرب آرسنال السابق: "أنا بشكل شخصي لدي حلم بأن منتخبات أفريقيا تنافس على لقب كأس العالم، وهم ليسوا بعيدين عن ذلك، خاصة بعد المستوى الجيد الأخير في أمم أفريقيا".

وأوضح: "الخطوة التالية بعد هذا المستوى، هو تعليم اللاعبين الشباب، ونحن نسعى لزيادة الأكاديميات هناك وفي نهاية 2026، سنمتلك 75 أكاديمية في جميع أنحاء العالم".

تأثر الحكام بوجود نجوم في أرض الملعب

وعلى صعيد، آخر تحدث الموريتاني دحان بيده حكم مباراة نهائي أمم إفريقيا 2023 بين نيجيريا وكوت ديفوار عن حقيقة تأثر الحكام بوجود نجوم في أرض الملعب.

وقال دحان في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "هناك فارق بين إدارة مباراة بين دور المجموعات والأدوار الإقصائية".

وتابع: "كل مباراة له حيثيات خاصة بها، في دور المجموعات تكون الفرق حذرة والحكم أيضًا، ولكن في المباريات الإقصائية لو تأخر فريق يكون هناك اندفاع من اللاعبين من أجل تعويض النتيجة".

وأضاف "التأثر بوجود نجوم في أرض الملعب مثل محمد صلاح وسيباستيان هالر، هداف نادي بروسيا دورتموند ومنتخب كوت ديفوار وغيرهم؟ نحن نقود مباراة بها 11 لاعبًا ضد 11 لاعبًا".

وواصل دحان "جميع اللاعبين في أرض الملعب سواسية أمام الحكام ووجود أي نجم لا يمثل أي ضغط على أطقم التحكيم".

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن التشكيل المثالي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2023، والتي فاز بلقبها المنتخب المستضيف كوت ديفوار على نيجيريا في النهائي 2-1.

التشكيل المثالي لكأس أمم إفريقيا

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

خط الدفاع: أولا أينا، جيسلان كونان، تروست إيكونج، شانسيل مبيمبا.

خط الوسط: فرانك كيسي، تيبوهو موكوينا، جان ميشيل سيري.

خط الهجوم: يوان ويسا، أديمولا لوكمان، إيميليو نسوي.

ويدير التشكيل المثالي إيميرس فاي المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار الذي تسلم المهمة بدءًا من دور الـ 16.