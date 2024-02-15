أخبار مصر اليوم: انطلاق معرض أهلا رمضان بالقاهرة 25 فبراير.. وخريطة سقوط الأمطار الرعدية

نشرة أخبار مصر، نشر قسم أخبار مصر مجموعة من الأخبار الهامة خلال الساعات الأخيرة نستعرض أبرزها معكم في النشرة التالية:

لمدة 14 يوما، انطلاق معرض أهلا رمضان بالقاهرة 25 فبراير الجاري

ينطلق معرض " أهلا رمضان " بالقاهرة والمقرر إقامته بأرض المعارض بمدينة نصر- في الفترة من 25 فبراير الى 11 مارس 2024.

وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بتنظيم من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة التجارية.

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ويضم معرض "أهلًا رمضان" كبار منتجى السلع الغذائية والرمضانية، بالإضافة إلى تخصيص أجنحة لمعروضات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، إلى جانب تخصيص مساحات لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع و"أمان" بوزارة الداخلية.

وانطلقت، صباح اليوم الخميس، معارض أهلًا رمضان في المحافظات بحد أدنى 3 معارض رئيسية بكل محافظة، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة، ومنافذ جمعيتي لمن يريد من أصحابها.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن الهدف الأساسي للوزارة هو ضمان توفير السلع المختلفة بالأسواق، مُشيرًا إلى أنه يتم التنسيق الدائم مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات عديدة مشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وممثلي شركات إنتاج السلع الأساسية التي تضم: زيت الخليط، والمكرونة، واللبن، والجبنة الفيتا، والفول، والعدس، والسكر، والأرز، مؤكدًا أن الجميع أظهر رغبة حقيقية في استقرار أسعار السلع في السوق، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق الوفرة في مختلف السلع، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تسهيل حركة نقل السلع..

التموين: طرح 55 ألف طن سكر، و17 ألف طن زيت بمعارض أهلا رمضان

وأكدت وزارة التموين طرح 55 ألف طن سكر بالمعارض، و17 ألف طن زيت طعام، و30 ألف طن أرز، وأكثر من 10 آلاف طن مكرونة، بالإضافة إلى طرح 65 ألف طن سكر تمويني و43 ألف طن زيت تمويني، و25 ألف طن مكرونة بالمنظومة التموينية لمنافذ الصرف، بالإضافة إلى طرح 8200 طن لحوم طازجة، و2000 طن لحوم مجمدة، و2500 طن دواجن مجمدة.

خريطة سقوط الأمطار الرعدية غدا

توقعات طقس الجمعة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا، حيث تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية مصحوبة بحبات البرد" مطروح، الإسكندرية، كفر الشيخ، دمياط، بورسعيد، الدقهلية، البحيرة".

وتسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة ومنطقة خليج السويس وخليج العقبة وسيناء ومناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

حالة الطقس غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، وبارد على السواحل الغربية، مائل للدفء على جنوب الصعيد، ويتكون الصقيع على المزروعات وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس دافئ نهارا على سيناء، شديد البرودة ليلا.

وتتكون الثلوج على قمم جبال سانت كاترين حيث تصل درجة الحرارة الصغرى أقل من صفر درجة مئوية وتنشط الرياح مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين من انخفاض درجة الحرارة في المدن الجديدة حيث تسجل أقل من المتوقعة فى القاهرة الكبرى بقيم تتراوح من 8:9 درجات مئوية.

درجة الحرارة غدا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

درجة الحرارة العظمى: 18

درجة الحرارة الصغرى: 11

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:16

درجة الحرارة الصغرى: 09

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 14

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 19

درجة الحرارة الصغرى: 06

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:21

درجة الحرارة الصغرى:09

تحذير رئاسي حاسم من خطورة التصعيد في غزة

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء الكندي "چاستن ترودو".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار الدكتور أحمد فهمي أن الاتصال تناول الجهود التي تقوم بها مصر للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة وتبادل المحتجزين، وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كبيرة وكافية لأهالي القطاع.

وحذر الرئيس من خطورة التصعيد مؤكدًا أهمية العمل على وقف اتساع رقعة الصراع، وضرورة تفعيل مسار حل الدولتين بما يفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

ومن جانبه، ثمن رئيس الوزراء الكندي الجهود المصرية، مؤكدًا ضرورة حماية المدنيين ودعم بلاده لكافة الجهود لوقف إطلاق النار، ومحذرًا من خطورة التصعيد.

خصومات تصل لـ 30%، مدبولي يبحث استعدادات معارض أهلا رمضان

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الجهود الخاصة بتوافر السلع في الأسواق، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والسيد/ أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء خالد الجزّار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء/ عصام العزب، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الاقتصادى، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، والدكتور علاء عز، أمين عام الغرف التجارية، ومسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيد ضرورة توفير السلع المختلفة وأهمية الحفاظ على توازن الأسعار، بما يُلبي احتياجات المواطنين من هذه السلع، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُبارك، مُشيرًا إلى أهمية معارض "أهلًا رمضان" وكذا مبادرة "كلنا واحد" في توفير السلع المختلفة للمواطنين بأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع، أكد وزير التموين أن الهدف الأساسي للوزارة هو ضمان توفير السلع المختلفة بالأسواق، مُشيرًا إلى أنه يتم التنسيق الدائم مع الوزارات والجهات المعنية بهذا الشأن.

وأشار الوزير إلى أن الفترة الماضية شهدت مناقشات عديدة مشتركة بين الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات وممثلي شركات إنتاج السلع الأساسية التي تضم: زيت الخليط، والمكرونة، واللبن، والجبنة الفيتا، والفول، والعدس، والسكر، والأرز، مؤكدًا أن الجميع أظهر رغبة حقيقية في استقرار أسعار السلع في السوق، كما تم التأكيد على أهمية تحقيق الوفرة في مختلف السلع، وفي هذا الإطار تم الاتفاق على تسهيل حركة نقل السلع.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء، إن الاجتماع تناول جهود تنظيم المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" الذي يأتي بناء على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية؛ بتوفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة ضمن جهود الدولة للحد من آثار التضخم على المواطنين.

وأوضح "الحمصاني" أن المعرض -المُقرر إقامته بأرض المعارض بمدينة نصر- سيتم تنظيمه تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، من قِبل وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة واتحاد الغرف التجارية وغرفة القاهرة التجارية في الفترة من 25 فبراير الى 11 مارس 2024.

وأضاف أن معرض "أهلًا رمضان"سيضم كبار منتجى السلع الغذائية والرمضانية، فيما ستُخصص أجنحة لمعروضات الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات التابعة لها، إلى جانب تخصيص مساحات لجهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع و"أمان" بوزارة الداخلية.

وأشار إلى أن المعرض سيقدم مختلف السلع الأساسية والرمضانية بخصومات تتراوح من 15 الى 30% كآلية لمجابهة التضخم ومعاونة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم من مكان واحد بتخفيضات كبيرة.

وأضاف الدكتور علاء عز: يتزامن ذلك مع افتتاحات لمعارض "أهلًا رمضان" بالمحافظات؛ حيث ستقوم كل غرفة تجارية بالتعاون مع المحافظين بإنشاء معرض رئيسي بعاصمة المحافظة وأكثر من مَعرضين آخرين بالمراكز الرئيسية لتصل إلى نحو 100 معرض على مستوى الجمهورية، وذلك بالإضافة الى مئات من المنافذ المُتنقلة التي تجوب القرى والنجوع، والتي تتكامل مع 1200 ركن بالسلاسل التجارية، و1300 فرع للمجمعات الاستهلاكية ومنافذ وزارات التموين والتجارة الداخلية بمشروع جمعيتى، ومنافذ وزارات: الزراعة، والدفاع، والداخلية والتنمية المحلية.

وأشار إلى أن الغرف التجارية ستُصدر صكوكًا مؤمنة بدلًا من كرتونة رمضان، تُوزع من خلال المحافظين بناء على قواعد بيانات وزارة التضامن وذلك الى الأُسر الأولى بالرعاية.

مجلس الوزراء: 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة، و12 ألفا لطويل التيلة

سعر توريد قنطار القطن 2024، وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن للموسم القادم 2024/ 2025، بحيث يكون سعر الضمان 10 آلاف جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة بالوجه القبلي، و12 ألف جنيه لقنطار القطن طويل التيلة بالوجه البحري.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن هذا القرار يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، ولتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.

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