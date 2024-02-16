الجمعة 16 فبراير 2024
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أخبار مصر

التعليم تحدد آخر موعد للتقديم بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

مدارس التكنولوجيا
مدارس التكنولوجيا التطبيقية، فيتو

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن آخر موعد للتقديم للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن  آخر موعد للتقديم للالتحاق بفريق عمل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية هو 20 فبراير.

 

المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وتعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مشروع قوى عاملة مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عن فتح باب التقديم المدربين الأكاديميين ووكلاء المدارس للمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية من 13 فبراير حتى 20 من نفس الشهر، على هذا الرابط.

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شروط التحاق بـ وظائف المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

وحددت الوزارة الوظائف المطلوبة كالتالي: مدير أكاديمي مدرسة ايفر جرو الدولية بمدينة السادات محافظة المنوفية مدير أكاديمي مدرسة احمد ضيف الله الدولية بمدينة أسيوط محافظة أسيوط وكيل مدرسة إيفا الدولية بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة وكيل مدرسة فريش الدولية بالعاشر من رمضان محافظة الشرقية وكيل مدرسة موبيكا الدولية بالسادس من أكتوبر محافظة الجيزة.

وأعلنت الوزارة شروط التقدم للالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية: مؤهل عالي مناسب وخبرة في مجال إدارة المنشآت التعليمية لا تقل عن 3 سنوات ولا يزيد السن في أول أكتوبر 2024 عن 55 عامًا ويفضل أن يكون من أبناء المحافظة الموجود بها المدرسة (لا يوجد بدل انتقال) يتعهد بالاستمرار بالعمل داخل المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية مدة لا تقل عن خمس سنوات دراسية وإجادة اللغة الإنجليزية إجادة استخدام الحاسب الآلي (MS Office) الحصول على تقويم أداء بمرتبة كفء خلال الثلاث سنوات ويفضل الحصول على دراسات عليا بمجال الإدارة أو مجال التدريب أو المجال التربوي ويفضل الحصول على دورات تدريبية في مجال القيادة معايير القبول، ويجب أن يجتاز اختبار اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واجتياز المقابلة الشخصية والمبنية على اختبارات القيادة.
 

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