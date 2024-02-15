الجمعة 16 فبراير 2024
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خارج الحدود

رسالة قلق من بريطانيا لإسرائيل وتحركات في مجلس الأمن لوقف الحرب على غزة

رئيس وزراء بريطانيا،
رئيس وزراء بريطانيا، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، ذكر مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، اليوم الخميس، أنه أبلغ نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقلق بريطانيا العميق إزاء الخسائر في أرواح المدنيين بغزة.

ضغوط دولية لوقف إطلاق النار 

ويأتي ذلك في ظل التحركات الأممية والدولية لوقف  الحرب على غزة، حيث كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن هناك تصويتا مرتقبا في مجلس الأمن الدولي  الأسبوع المقبل على مشروع قرار معدل لوقف إطلاق نار في غزة.

وتمارس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ضغوطا على حكومة اليمين المتطرف بقيادة بنيامين نتنياهو لوقف الحرب على غزة، والتراجع عن الهجوم البري على رفح.

وأبلغ مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "سي أي أيه"، وليام بيرنز،  رسالة تهديد خطيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخطوات أحادية لإدارة بايدن ما لم تتم صفقة تبادل الأسرى قبل رمضان.

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أمريكا تحذر إسرائيل من شن أي عملية في رفح

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام عبرية اليوم الخميس، أن رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وصل سرا إلى إسرائيل والتقى رئيسي الحكومة الإسرائيلية والموساد.

وذكر  البيت الأبيض الأمريكي في بيانه،:" إن  شن عملية كبيرة في رفح دون خطة معقولة سيكون كارثيا".

وأعربت الإدارة الأمريكية مرارا رفضها لأي هجوم بري تنفذه دولة الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح ج نوب قطاع غزة، وذلك بسبب تواجد عدد كبير من المدنيين هناك، مما يتسبب في كارثة إنسانية.

وفي وقت سابق ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، طلبت من تل أبيب عدم القيام بعملية عسكرية في رفح الفلسطينية خلال شهر رمضان.

وأكدت الإدارة الأمريكية أن شن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح الفلسطينية خلال شهر رمضان ستؤدي إلى تصعيد شامل في المنطقة.

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جيش الاحتلال يزعم العثور على جثث أسرى إسرائيليين في غزة

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مندوب مصر لدى الأمم المتحدة يترأس جلسة موسعة قدمتها المجموعة العربية للبعثات حول غزة

 

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العدوان الاسرائيلي علي غزة غزة رئيس الوزراء البريطاني نتنياهو إسرائيل رفح الحرب على غزة

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