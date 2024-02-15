معلومات الوزراء: 35.6 مليار دولار صادرات مصر السلعية خلال 2023 (إنفوجراف)
نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إنفوجرافا جديدا تحت عنوان (صادرات مصر السلعية تتجاوز مؤشرات 2022 وتسجل 35.6 مليار دولار خلال 2023).
أعلن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أن الصادرات المصرية السلعية نجحت خلال عام 2023 في تحقيق معدلات نمو ملموسة تجاوزت مؤشرات عام 2022، وذلك رغم تتابع الأزمات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي حيث سجلت صادرات مصر السلعية نحو 35 مليار و631 مليون دولار
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