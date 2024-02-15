التحقيق في إصابة 4 أشخاص بتصادم سيارة نقل مع أتوبيس فريق كرة نادي الشمس

بدأت النيابة العامة، التحقيق مع ٤ مصابين في تصادم سيارة نقل مع أتوبيس فريق كرة نادي الشمس وهو في طريقه إلى استاد السويس الجديد، مما أدى إلى تهشم حافلة لاعبي فريق الشمس مما منع الفريق من التواجد في موعد المباراة.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي:

طه شحاتة علي البالغ من العمر ٥٦ سنة يعمل رئيس جهاز الكورة بنادي الشمس، وجاء تقريره الطبي باشتباه كسر بالترقوة اليسرى وكدمة بالركبتين وسحنات وكدمات متفرقة بالجسم، وأصيب محمد عبد الهادي جويلة يبلغ من العمر ٧٠ سنة ويعمل سائق الأتوبيس، وجاء تقريره الطبي بجرح قطعيّ بفروة الرأس وأحجار وكدمات متفرقه بالجسم، وأصيب محمد حسن محمد البالغ من العمر ٢٥ سنة ويعمل في الجهاز الطبي للفريق وجاء تقريره الطبي أنه مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأصيب محمد السيد قمر البالغ من العمر ٢٥ سنة من محافظة الدقهلية ويعمل لاعبا بالنادي وجاء تقريره الطبي بجرح قطعيّ بالساق اليمني وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

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حوادث الطرق

وتعرف حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

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ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

تجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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