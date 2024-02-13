رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: سعر الثلاجة وصل لـ200 ألف جنيه، وزيادات 250% (فيديو)

أسعار الأجهزة الكهربائية، كشف جورج زكريا رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية، عن ارتفاع كبير في الأسعار خلال الفترة الأخيرة بسبب سعر الدولار بالسوق الموازي.

ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية

وأكد خلال لقائه ببرنامج "الخلاصة" المذاع على قناة "المحور": الزيادات في أسعار الأجهزة الكهربائية ارتفعت من مارس 2022 حتى اليوم بنسبة تتراوح ما بين 200 الي 250%.

نسبة الزيادة في اسعار الخلاط

وأضاف: "لو الخلاط كان سعره 500 جنيه اليوم سعره وصله 1100 جنيه، وهذه الزيادات كانت تراكمية وعلى فترات".



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اسعار الغسالات والثلاجات

وأكد: "الغسالات أسعارها تتراوح ما بين 20 إلى 30 ألف جنيه، أما الثلاجات فتبدأ سعرها من 23 ألف جنيه وحتى 200 ألف جنيه، ولكن متوسط أسعار الثلاجات تصل إلى 60 ألف جنيه".

قال عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية لمحافظة الجيزة، وافي أبو سمرة، إن الأزمة الحالية التي يشهدها البحر الأحمر، واستهداف السفن التجارية المارة من باب المندب، تسببت في زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية، بنسب تتراوح بين 20 إلى 25%.

أبو سمرة: أزمة البحر الأحمر لها دور كبير في ارتفاع الأجهزة الكهربائية بالسوق

وأضاف وافي أبو سمرة في تصريحات صحفية، أن الأزمة تسببت أيضا في زيادة أسعار الشحن العالمية، الأمر الذي ينعكس في نهاية المطاف على أسعار السلع بشكل عام، وليس الأجهزة الكهربائية فقط، مشيرا إلى أن الارتفاعات في الأسعار الناجمة عن الأزمة، لم تطال مصر فقط، بل جميع دول العالم.

وافي أبو سمرة: استمرار الأزمة سيسهم في مزيد من ارتفاع الأجهزة الكهربائية بمصر

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن تجار الأجهزة الكهربائية يلجئون حاليا لزيادة أسعار السلع المتوفرة لديهم، حتى وإن تم استيرادها بأسعار أرخص من الحالية، وذلك ليتمكنوا من الحفاظ على رأس المال، واستيراد الأجهزة من جديد بالأسعار الحالية.

عدم استقرار سعر صرف الدولار من أهم الأسباب التي تدفع السوق إلى حالة عدم الاستقرار

وأشار إلى أن عدم استقرار سعر صرف الدولار، من أهم الأسباب التي تدفع السوق إلى حالة عدم الاستقرار، متوقعا في الوقت ذاته، حدوث حالة من الاستقرار في سوق الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة، بشرط توافر البضائع.

الثلاجات أكثر الأجهزة الكهربائية نقصا في السوق خلال الفترة الحالية

وتابع أبو سمرة، أن هناك نقص في توافر جميع الأجهزة الكهربائية بالسوق المحلية، وهو ما يجعل المعروض أقل من الطلب، وبالتالي ترتفع الأسعار، موضحا أن "الثلاجات" هي أكثر الأجهزة الكهربائية نقصا في السوق خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن متوسط سعر بيع الثلاجات حاليا في الأسواق يصل إلى نحو 30 ألف جنيه، وهناك أنواع أخرى تباع بـ12 ألف جنيه.

عوامل توافرها يؤدي إلى انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في السوق المحلي

وأوضح عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن التصنيع المحلي لمستلزمات الإنتاج المستخدمة في تصنيع الأجهزة الكهربائية بمصر، سيسهم في خفض فاتورة استيراد هذه المستلزمات، وهو الأمر الذي ينعكس إيجابا على أسعار الأجهزة الكهربائية بالانخفاض.