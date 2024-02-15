الجمعة 16 فبراير 2024
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محافظات

إزالة 25 حالة تعد برشيد وكوم حمادة والدلنجات

حملة إزالة التعديات
حملة إزالة التعديات بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، تكثيف الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لإزالة التعديات وسرعة تنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بكل حسم والتصدي لأي شكل من التعديات، وذلك ضمن الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية، مشيرة  إلى التنسيق بين كافة الأجهزة للحفاظ على الأراضي أملاك الدولة والممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين.

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وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بمراكز ( رشيد - كوم حمادة - الدلنجات) عن إزالة 25 حالة تعدٍ بإجمالي مساحة بلغت 9005 أمتار مربعة عبارة عن 18 حالة تعدٍ بمساحة 4920 م2 برشيد تنوعت ما بين صرف زراعي وزراعات، و5 حالات تعدٍ بمساحة 2535 م2 بكوم حمادة عبارة عن زراعات.

كما تم إزالة حالتي تعدي بمساحة 1550 م2 بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الاسمنتية وفك حديد تسليح لعمل قواعد خرسانية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالحفاظ على أملاك الدولة، وإزالة التعديات عليها وفرض هيبة الدولة على أراضيها كحق أصيل للأجيال القادمة.
 

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حملة ازالة تعديات الأراضي البحيرة

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