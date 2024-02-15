انفجار كبير بالقرب من مدينة شهريار بجوار العاصمة طهران (فيديو)

انفجار طهران، عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، مقطع فيديو لانفجار كبير بالقرب من مدينة شهريار القريبة من العاصمة طهران، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام إيرانية.

انفجار كبير بالقرب من طهران

وأكدت “القاهرة الإخبارية” أن وسائل إعلام إيرانية أشارت إلى أن الحريق ناجم عن انفجار في شركة كيماويات في مدينة شهريار القريبة من طهران.

انفجار ضخم بمدينة بروجن

وأفادت تقارير إيرانية، فجر الأربعاء الماضي، بوقوع انفجار ضخم بخط رئيسي لنقل الغاز في مدينة بروجن التابعة جنوب غرب إيران.

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وذكرت مصادر إيرانية أن دوي الانفجار الضخم وصل إلى مسافة تبعد قرابة 60 كيلومترًا من موقع الحادث.



ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن حاكم المدينة فتاح كرمي قوله إن من المرجح أن يكون سبب الحادث انفجار في خط أنابيب الغاز الوطني عالي الضغط.

وأضاف أنه "تم إغلاق محور الاتصال بين بروجن ولوردجان وخوزستان في محيط خط الأنابيب الذي شهد الانفجار، فيما تتمركز فرق الإنقاذ والإطفاء في الموقع".

ونقلت قناة "خبر" الإيرانية عن مصدر أمني قوله إن "النيران ستتوسع ما دام هناك غاز في الخط ونأمل أن تُجدي جهود رجال الإطفاء نفعًا".

وشدد على أنه "من غير الممكن في الوقت الحالي الجزم بطبيعة الحدث، وما إذا كان عملًا إسرائيليًّا أم حادثًا عرضيًّا".

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